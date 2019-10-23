على مدار ساعة كاملة.. تساقط أمطار غزيرة على الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية على مدار ساعة تساقط أمطار غزيرة في معظم المناطق يصاحبها تساقط كرات ثلجية، فيما امتلأت السماء بالرعد والبرق، عقب يوم من تساقط الأمطار في القاهرة وعدد من المحافظات.





وقد بدأ تساقط أمطار متوسطة في بداية الساعة الثانية صباحًا، حتى تزايدت الأمطار إلى غزيرة، وتساقط كراث الثلج، واستمرت في التساقط لمدة نحو ساعة.





فيما كثف شركة الصرف الصحي من تواجدها في الساعات الأولى من صباح اليوم الإربعاء في الميادين والشوارع الرئيسية، لشفط كميات المياه التي بدأت تغرق عدد من الشوارع.





ورفعت محافظة الإسكندرية، حالة التأهب القصوى، لإستقبال موسم الأمطار، حيث شدد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، على قطاع الصرف الصحي، بضرورة الجاهزية والاستعداد لهطول أمطار الشتاء، ونبه على رفع درجة الاستعداد فى جميع المواقع وخاصة "المواقع الساخنة"،والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ.





هذا وقد قامت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، قد قامت بالإجراءات الاحترازية إستعدادا لفصل الشتاء حيث تم شن حملات لتطهير المطابق والشنايش، بمختلف أحياء الإسكندرية.





وتم تطهير نحو 120 ألف مطبق، و31 ألف و144 شنيشة، تطهير مصبات المياه على البحر وعددها 66 مصب على البحر مباشرة كلها لسحب مياه الأمطار وتصريفها من الشوارع،رفع كفاءة وصيانة محطات الرفع والبالغ عددها 178 محطة رفع على مستوى الاسكندرية، صيانة كافة الوحدات الكهروميكانيكية بمحطات الرفع والمعالجة.



