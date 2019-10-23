التشكيل المتوقع.. برشلونة أمام سلافيا براج بأبطال أوربا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:35 ص
لاعبي برشلونة
لاعبي برشلونة
السيد علي
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يواجه فريق برشلونة الإسباني نظيره سلافيا براج التشيكي،  في تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

 ويستضيف ملعب "إدين أرينا" بالتشيك مواجهة الفريقين، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات.

التشكيل المتوقع لبرشلونة:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، جوردي ألبا

خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، آرثر ميلو

خط الهجوم: ميسي، سواريز، جريزمان

قائمة برشلونة للقاء 

وكان قد أعلن أرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسبانى، قائمة مباراة سلافيا براج التشيكى المحدد لها اليوم الأربعاء بملعب "إدين أرينا".

وجاءت قائمة برشلونة خالية من أومتيتى الذى يعانى من كدمة فى ركبته اليسرى، كذلك كارليس ألينيا وكارليس بيريز، بالإضافة إلى سيرجى.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالى، حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو، إينياكى بينيا، الدفاع: سيميدو، بيكيه، توديبو، لينجليه، فيربو، ألبا، واجى، الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، آرثر، دى يونج، فيدا، الهجوم: ميسى، سواريز، ديمبلى، جريزمان، أنسو فاتى.

ويملك برشلونة 4 نقاط فى رصيده بعدما تعادل في أول مواجهة، أمام  بوروسيا دورتموند الألماني قبل أن يفوز على الإنتر الإيطالي بنتيجة 2 – 1 فى الجولة الثانية.

بينما يمتلك سلافيا براج نقطة واحدة فى رصيده حصدها من التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فى الجولة الأولى مع الإنتر الايطالى، لكنه خسر فى الجولة الثانية على ملعبه ووسط جماهيره بثنائية دون رد أمام دورتموند الألمانى.

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