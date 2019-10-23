شاهد.. أمطار رعدية وكتل ثلجية تضرب شوارع الإسكندرية الآن

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:00 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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تشهد محافظة الإسكندرية، في هذه اللحظات سقوط أمطار غزيرة هي الأعنف هذا العام، مع إنخفاض كبير في درجة الحرارة، وسقوط كتل ثلجية وسط حالة من الحذر بين الأهالي.

وضرب الرعد سماء المحافظة الساحلية، وخيم الغيوم عليها، مع إنتشار رياح شديدة أجبر العديد من المواطنين على الإختباء وإغلاق نوافذ منازلهم.

وقد رفعت محافظة الإسكندرية حالة التأخب القصوى لإستقبال الأمطار، حيث تم تطهير نحو 120 ألف مطبق، و31 ألف و144  شنيشة، تطهير مصبات المياه على البحر وعددها  66 مصب على البحر مباشرة كلها لسحب مياه الأمطار وتصريفها من الشوارع،رفع كفاءة وصيانة محطات الرفع والبالغ عددها 178 محطة رفع على مستوى الاسكندرية، صيانة كافة الوحدات الكهروميكانيكية بمحطات الرفع والمعالجة.

كما تم وضع خطة  انتشار مراكز سيارات الشفط وانتشار عمال الشركة وتطهير الشنايش والمطابق، التنسيق مع  شركة نهضة مصر لرفع القمامة، بتكثيف أعمال رفع القمامة لعدم تراكمها ومنع الصرف بالشنايش، تفعيل تطبيق رقم 125 على الهاتف المحمول والمسئول عن تسجيل شكاوي مياه الشرب والصرف الصحي من خلال هاتف المحمول، إعداد فرقة للتدخل السريع وهى فرقة موازية لفريق غطاسى الصرف الصحى وتقوم بالتدخل السريع فى أوقات النوات، بالاضافة الى متابعة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها في المناطق الساخنة على مستوى المحافظة والتي من بينها مشروع تطهير منطقة "أم زغيو".

شاهد.. أمطار رعدية وكتل ثلجية تضرب شوارع الإسكندرية الآن
شاهد.. أمطار رعدية وكتل ثلجية تضرب شوارع الإسكندرية الآن
شاهد.. أمطار رعدية وكتل ثلجية تضرب شوارع الإسكندرية الآن
شاهد.. أمطار رعدية وكتل ثلجية تضرب شوارع الإسكندرية الآن
شاهد.. أمطار رعدية وكتل ثلجية تضرب شوارع الإسكندرية الآن
شاهد.. أمطار رعدية وكتل ثلجية تضرب شوارع الإسكندرية الآن
شاهد.. أمطار رعدية وكتل ثلجية تضرب شوارع الإسكندرية الآن
شاهد.. أمطار رعدية وكتل ثلجية تضرب شوارع الإسكندرية الآن
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الكلمات المفتاحية

محافظات رعد وبرق الإسكندرية أمطار

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