إحتفالات الجماهير تؤخر مباراة بوكا جونيورز وريفربليت في كأس ليبرتادوريس

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:35 ص
بوكا جونيورز وريفربليت
بوكا جونيورز وريفربليت
احمد عصام
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تأخرت بداية مباراة الإياب من نصف نهائي كأس ليبرتادوريس والتي تجمع بين فريق ريفيربليت وبوكا جونيورز على ملعب لا بومبونيرا لمدة ما يقارب أكثر من عشرين دقيقة.

وجاء ذلك التأخير بسبب إلقاء جماهير فريق بوكا جونيورز للكثير من الأوراق داخل ملعب المباراة قبل بدايته، مما جعل حكم المباراة يطلب من القائمين على ملعب اللقاء إخراج الأوراق حتى يتم رؤية الكرة بشكل واضح.

وانتهى الشوط الأول بين فريق بوكا جونيورز وريفربليت بالتعادل السلبي بين الفريقين في إياب دور النصف نهائي من كأس ليبرتادوريس.

يذكر أن فريق ريفيربليت كان قد نجح في تحقيق الفوز خلال مباراة الذهاب على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.
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