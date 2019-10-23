رفع حالة الطوارئ بكافة مستشفيات البحر الأحمر

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:01 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، رفع حالة الطوارئ بكافة مستشفيات المحافظة والوحدات الصحية بنطاق المحافظة، ابتداءًا من اليوم وحتى تحسن حالة الجو.

ومن جانبه أكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، على جميع مديري المستشفيات بضرورة المتابعة الدورية للإطمئنان على جاهزية المستشفى وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الطوارئ وإلغاء جميع الأجازات للأطباء واطقم التمريض حتى تحسن الأحوال الجوية.

وقال "مرعي" في تصريح خاص لـ"لفجر"، إنه تم زيادة كفاءة العمل بالاستقبال والطوارئ في جميع المستشفيات من الأطباء والتمريض والأدوية والمستلزمات الطبية، موضحًا تم تشكيل غرفة عمليات بمقر المديرية للمتابعة الدورية للمستشفيات وذلك تحسبًا لسقوط أمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وكانت أعلنت إدارة الأزمات بمحافظة البحر الأحمر، أنه من المحتمل سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض مدن المحافظة ومنها "الغردقة- سفاجا - القصير" اعتبارًا من اليوم حتى الجمعة القادمة.

وناشدت محافظة البحر الأحمر، المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة، كما أصدرت تعليمات إلى كافة الجهات المعنية بالتنسيق بينهم والاستعداد التام حيال هذا الأمر.

وأكدت نائبة محافظ البحر الأحمر، برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف المدن والمديريات تحسبا لسقوط الأمطار، ومتابعة حالة الطقس على مدار الساعة مع الجهات المختصة.
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الكلمات المفتاحية

مستشفيات حالة الطوارئ البحر الأحمر الأمطار

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