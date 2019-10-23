اليوم.. محاكمة 4 متهمين بالإتجار بالبشر في عابدين

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 05:45 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
Advertisements
تستأنف اليوم الأربعاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكمة التجمع الخامس محاكمة 4 متهمين بالإتجار بالبشر بمنطقة عابدين.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوى، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندى وعلى مختار على، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف وأحمد صابر.

وأسندت النيابة للمتهمين "حسنية حمدى، محمد جمال، محمود جمال، شادى عصام"، تهمة الاتجار فى الطفلة "سما حاتم"، بأن قامت المتهمة الأولى بعرض رضيعتها للبيع مقابل مبلغ مالى، لمرورها بأزمة مالية، فيما قام المتهمين من الثانى للرابع بمساعدة المتهمة على بيع رضيعتها، والتواصل مع مشترين، وعرض الطفلة على أكثر من مشترى مقابل مبالغ مالية، مما ألحق الطفلة الرضيعة بأضرار صحية وجسدية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محاكم عابدين الإتجار بالبشر

أخبار تهمك

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مصر ترد على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن "الخيارات العسكرية"

منذ حوالي 10 ساعات

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

الآن

عاجل.. تجدد سقوط الأمطار الغزيرة على القاهرة مصاحبة للرعد والبرق

منذ حوالي 4 ساعات

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة SALAH

الآن

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

الآن

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22/10/2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر

منذ يوم

شووت NOW مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش البوكا بدون تقطيع now

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضي منصور يعلن مفاجأة لجماهير الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 24 دقيقة

استمرار سقوط الأمطار.. الأرصاد: طقس الغد قارس البرودة ودرجة الحرارة تصل لـ 7

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش BOCA الآن NOW

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة كبري في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تصريح جديد لرئيس وزراء إثيوبيا: مصر لن تتضرر من سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

yAllA شوت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر AlHilal LIVE رابط ماتش الريال بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 10 ساعة

منافسة شرسة بين الزمالك والأهلي على هذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

غدا.. مرافعة الدفاع عن المتهمين بـ "الاعتداء على كمين المناوات"

جنايات الجيزة تستمع لمرافعة النيابة في محاكمة 40 متهمًا بـ"الإتجار بالبشر"

تأجيل أولي جلسات محاكمة المتهمين بالاتجار في البشر لجلسة 22 مايو

تأجيل محاكمة المتهمين بالاتجار في البشر بالأزبكية لجلسة 19 يونيو

عاجل.. تأجيل إداري لمحاكمة المتهمين بـ"الاتجار بالبشر بالأزبكية" لتعذر حضورهم

19 أغسطس.. محاكمة 6 متهمين بالاتجار بالبشر

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:45 م

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

08:45 م

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة SALAH

08:50 م

شووت NOW مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش البوكا بدون تقطيع now

01:53 ص

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

10:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

حماد عبدالله
حماد عبدالله

د. حماد عبدالله يكتب: حتمية عودة "لافته" شقة للإيجار!!

ads
DMCA.com Protection Status