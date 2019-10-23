اليوم.. محاكمة 4 متهمين بالإتجار بالبشر في عابدين

تستأنف اليوم الأربعاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكمة التجمع الخامس محاكمة 4 متهمين بالإتجار بالبشر بمنطقة عابدين.





ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوى، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندى وعلى مختار على، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف وأحمد صابر.



