اليوم.. محاكمة 15 متهما بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية"

تستأنف اليوم الأربعاء محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره جلسة إعادة محاكمة 15 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية".





وكانت المحكمة قد اخطرت بالجلسة الماضية نقابة المحامين بندب المحامي صاحب الدور لحضوره مع اي متهم ليس لديه محاميا للدفاع عنه.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى وبعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد بسكرتارية محمود متولى.



