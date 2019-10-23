عاجل.. تجدد سقوط الأمطار الغزيرة على القاهرة مصاحبة للرعد والبرق

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:10 ص
أرشيفية
أرشيفية
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تجددت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، سقوط الأمطار الغزيرة على عدة مناطق في القاهرة الكبرى.

وصاحب سقوط الأمطار ظاهرة الرعد والبرق وذلك بالتزامن مع حالة الطقس السئ التى تضرب عدة مدن فى مصر.

وكان قد توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، الثلاثاء، طقس مائل للبرودة وأن تتكاثر السحب المنخفضة يصاحبها سقوط أمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتكون غزيرة ورعدية أحيانا، ويصاحب ذلك انخفض طفيف بدرجات الحرارة؛ ليسود طقس بارد شمالا حتى القاهرة، معتدل على شمال الصعيد، دافئ جنوبا في النهار، وبارد ليلًا.

وعن درجات الحرارة اليوم على محافظات مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 21 27
شبين الكوم 19 26
طنطا 20 26
دمنهور 21 25
الإسكندرية 22 25
بلطيم 22 25
مطروح 19 25
السلوم 17 24
سيوة 15 25
بورسعيد 19 24
دمياط 19 25
الزقازيق 21 26
الإسماعيلية 20 27
السويس 21 26
العريش 17 25
رفح 18 25
رأس سدر 18 26
نخل 12 24
نويبع 21 27
طابا 22 27
كاترين 07 19
الطور 18 30
شرم الشيخ 23 33
الغردقة 20 34
مرسى علم 23 34
الفيوم 20 29
بنى سويف 20 29
المنيا 20 29
أسيوط 20 29
سوهاج 21 31
قنا 21 32
الأقصر 23 32
أسوان 23 34
أبوسمبل 24 33
الوادى الجديد 24 30
شلاتين 24 34
أبو رماد 25 33
حلايب 23 33
رأس حدربة 24 32

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الكلمات المفتاحية

رعد برق القاهرة أمطار

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