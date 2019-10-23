الأهلي يرصد 64 مليون جنيه لإنهاء إعارة رمضان صبحي

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:00 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد جمال
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يسعي النادي الأهلي للحفاظ علي نجومه خلال المواسم القادمة، بتجديد عقودهم وبشراء المعارين، من أجل تواجد فريق قوي يستطيع التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا الغائبة عن خزينة النادي الأهلي منذ عام 2013، والإستمرار في التتويج ببطولة الدوري المصري.

لذلك يسعي النادي الأهلي لشراء عقد لاعب الفريق رمضان صبحي المعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، بعدما هبط هيدرسفيلد تاون لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي الشامبيونشيب، وبعدما تواصل الأهلي معهم للتعاقد مع رمضان صبحي علي سبيل الإعارة.

الأهلي يرصد مبلغ ضخم للتعاقد مع نجم الفريق بشكل نهائي

ويرصد النادي الأهلي ومجلس إدارته مبلغ ضخم للتعاقد بشكل نهائي مع رمضان صبحي وهو 4 ملايين دولار أي ما يعادل 64 مليون جنيه مصري للتعاقد بشكل نهائي مع رمضان صبحي المتألق في صفوف الفريق خلال الفترة الماضية.

تألق رمضان صبحي تحت قيادة رينيه فايلر المدير الفنى السويسري للنادي الأهلي

وتألق رمضان صبحي خلال الموسم الجاري مع النادي الأهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر وقام بأفضل بداية له ببطولة الدوري المصري وهو إحراز 3 أهداف أمام كل من سموحه والانتاج الحربي وأسوان وتوج بكأس السوبر المصري مع الأهلي أمام الزمالك.

رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

ويستعد رمضان صبحي لقيادة المنتخب الأولمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر، مما سيجعل أنظار الأندية العالميه على اللاعب.

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والانتاج الحربي رمضان صبحي اليون الاهلي ضد الجونة

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