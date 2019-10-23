منافسة شرسة بين الزمالك والأهلي على هذا اللاعب

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:53 ص
ارشيفية
ارشيفية
حسام مجدي
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بدأت المنافسة الشرسة بين نادي الأهلي ونادي الزمالك على ضم أولى صفقات فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

منافسة شرسة على مهاجم سموحة

ودخل نادي الزمالك في منافسة لضم حسام حسن مهاجم سموحة خلال يناير القادم لتدعيم خط الهجوم في الفريق الفترة القادمة.

وأجرى جهاز الكرة بنادي الزمالك إتصالات بحسام حسن خلال الأيام القليلة القادمة لمعرفة رأيه في الانضمام إلى النادي وكان هناك ترحيب من اللاعب.

منافسة الأهلي على ضم حسام حسن

وكان النادي الأهلي قد دخل في مفاوضات أيضا مع حسام حسن الفترة الماضية لضمه في الشتاء القادم ولكن توقفت مفاوضات المارد الأحمر بشكل مفاجئ.

ترتيب الأهلي والزمالك بالدوري المصري الممتاز

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها الفريق حتى الآن بالدوري.

بينما يتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط من أصل 3 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.

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