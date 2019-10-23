نبأ صادم.. تعرض نجم برشلونة للإصابة مرة أخرى

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:53 ص
أومتيتي
أومتيتي
حسام مجدي
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تلقى نادي برشلونة الإسباني وجماهير الفريق اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر نبأ صادم بتعرض نجم الفريق إلى الإصابة مرة أخرى وغيابه عن مباراة الفريق القادمة.

إصابة أومتيتي في مران برشلونة
وأعلن نادي برشلونة في بيان رسمي أن الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع الفريق قد تعرض إلى إصابة قوية في الركبة خلال مران اليوم.

وكشف نادي برشلونة أن أومتيتي لن يتمكن من المشاركة مع الفريق في مباراة سلافيا براج القادمة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

كما شار نادي برشلونة إلى أن أومتيتي سيخضع إلى فحص طبي جديد غدا الأربعاء لتحديد حجم إصابته بشكل دقيق وفترة غيابه عن الملاعب.

موعد مباراة برشلونة القادمة
ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي سلافيا براج يوم الأربعاء القادم 23 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ترتيب برشلونة في مجموعته بدوري أبطال أوروبا
ويتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط بينما بتواجد نادي سلافيا براج في المركز الثالث برصيد نقطة وحيده.
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