مفاجأة في إختيارات مودريتش للاعبين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:47 ص
لوكا مودريتش
لوكا مودريتش
حسام مجدي
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كشف الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط نادي ريال مدريد الإسباني عن اللاعبين المرشحين من وجهة نظره للفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2019.

الإعلان عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول" العالمية أول أمس الاثنين، 21 أكتوبر عن المرشحين الثلاثين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2019.

مودريتش يرشح محمد صلاح للفوز بالكرة الذهيية

وقد قام لوكا مودريتش بإختيار المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول ضمن المرشحين الأقرب للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019.

تصريحات مودريتش عن المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

وقال مودريتش في تصريحات صحفية: "أعتقد أن الاختيارات ستكون محدودة للتنافس على نيل الجائزة هذا الموسم، بالنسبة لي سأختار 4 لاعبين لنيل الكرة الذهبية وهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك ومحمد صلاح.. حظا سعيدا لهم".

يذكر أن لوكا مودريتش هو أخر من فاز بجائزة الكرة الذهبية الموسم الماضي ولكن لم يتم ترشحيه لها هذا الموسم.

وجاءت قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية كالآتي:

هوجو لوريس (توتنام/فرنسا)
ساديو ماني (ليفربول/السنغال)
دوسان تاديتش (أياكس أمستردام/صربيا)
سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي/الأرجنتين)
فرينكي دي يونج (برشلونة/هولندا)
ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول/إنجلترا)
كيليان مبابي (باريس سان جيرمان/فرنسا)
مارك أندري تير شتيجن (برشلونة/ألمانيا)
بيير إيمريك أوباميانج (أرسنال/الجابون)
كريستيانو رونالدو (يوفنتوس/البرتغال)
جورجينيو فينالدوم (ليفربول/هولندا)
أليسون بيكر (ليفربول/البرازيل)
كريم بنزيمة (ريال مدريد/فرنسا)
ماتياس دي ليخت (يوفنتوس/هولندا)
فان دايك (ليفربول / هولندا)
بيرناردو سيلفا ( مانشستر سيتي / البرتغال)
روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ / بولندا)
سون (توتنهام / كوريا الجنوبية)
دوني فان دي بيك (أياكس أمستردام/هولندا)
ليونيل ميسي (برشلونة / الأرجنتين)
رياض محرز (مانشستر سيتي / الجزائر)
كيفين دي بروين (مانشستر سيتي / بلجيكا)
ماركينيوس (باريس سان جيرمان/البرازيل)
رحيم سترلينج (مانشستر سيتي/إنجلترا)
جواو فيلكس (أتليتكو مدريد/البرتغال)
محمد صلاح (ليفربول / مصر)
إيدين هازارد (ريال مدريد / بلجيكا)

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