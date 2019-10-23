عاجل.. وفيات في انقلاب أتوبيس سياحي

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
Advertisements
تلقى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، اللواء محمد خريصة مدير أمن جنوب سيناء إخطارا من قسم شرطة سانت كاترين يفيد انقلاب أتوبيس سياحي في أحد المنحنيات الخطرة بطريق السعال سانت كاترين على بعد 15 كيلو مترا من كمين النبي صالح مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص من بينهم سائحة أمريكية من أصل فلبيني.

كما اُصيب 25 آخرين وتتراوح إصابتهم ما بين جروح وكسور وعلى الفور تحركت 6 سيارات إسعاف وقوات الدفاع المدنى والحريق وتم نقل المصابين لمستشفى سانت كاترين وبعض الحالات لمستشفى شرم الشيخ الدولى وطور سيناء العام تحت رعاية الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء وتم تقديم الإسعافات الأولية وتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفيات سانت كارتين حوادث أخبار مصر أتوبيس سياحي

أخبار تهمك

أحمد ناجي يكشف أسرار فيديو عمرو وردة بمعسكر الفراعنة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش BOCA الآن NOW

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تصريح جديد لرئيس وزراء إثيوبيا: مصر لن تتضرر من سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ترامب: أخبار سارة تحدث بشأن تركيا وسوريا والشرق الأوسط

منذ ساعة و 22 دقيقة

استمرار سقوط الأمطار.. الأرصاد: طقس الغد قارس البرودة ودرجة الحرارة تصل لـ 7

منذ حوالي 12 ساعة

yAllA شوت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر AlHilal LIVE رابط ماتش الريال بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصر ترد على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن "الخيارات العسكرية"

منذ حوالي 7 ساعات

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة SALAH

الآن

نجم براميدز يحسم موقفه من الرحيل إلى الزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

الآن

الأهلي يقترب من حسم صفقة كبري في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 5 ساعات

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22/10/2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر

منذ يوم

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

الآن

شووت NOW مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش البوكا بدون تقطيع now

منذ ساعتين

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. إصابة 10 سائحين بلغاريين في حادث بطريق مرسي علم

مصدر طبي: خروج جميع مصابي حادث الأتوبيس السياحي بطريق مرسى علم

عاجل.. إصابة عدد من العاملين بشركة كوين سيرفس إثر انقلاب أتوبيس على طريق "السويس-السخنة" (صور)

عاجل.. انقلاب أتوبيس بمدينة نصر ووقوع إصابات

عاجل.. إصابة 16 إثر انقلاب أتوبيس بمدينة نصر

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:45 م

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

08:45 م

شووت NOW مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش البوكا بدون تقطيع now

01:53 ص

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة SALAH

08:50 م

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

10:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status