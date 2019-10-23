خالد الغندور: أقسم بالله "مرتضي" ليس له علاقة بتأجيل القمة

أعلن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق ، خالد الغندور، أن الأهلى لم يتمكن من تنفيذ كلامه بشأن عدم استكمال الدورى قبل مواجهه الزمالك.





وصرح الغندور عبر فضائية الحدث اليوم، أن الأهلى سيلاقى كل فرق الدورى قبل مواجهه الزمالك، وهو عكس بيانه السابق.





وشدد نجم الزمالك الأسبق، علي أن الأهلى والزمالك لم يخسرا من قرارات اتحاد الكرة الأخيرة حول تأجيل القمة وتغيير مواعيد مبارايات الدوري.





وأقسم الغندور على الهواء، أن مرتضى منصور رئيس الزمالك ليس له صلة بتأجيل لقاء القمة، وأن الأمر كله بيد الأمن.





وكان اتحاد الكرة قد قرر اليوم تأجيل مباريات الدورى الى ما بعد أمم أفريقيا تحت 23 سنة، كما قرر أن تكون مباراة القمة بين الزمالك والأهلى عقب نهاية الدور الأول





موعد مواجهة الأهلي والزمالك المقبلة



