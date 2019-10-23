في عيد ميلاده الـ"56 ".. تعرف على الجانب الآخر لعمرو أديب

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:48 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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يحتفل الإعلامي عمرو أديب، بعيد ميلاده اليوم وهو أحد ألمع وأشهر مذيعي الوطن العربي ، ويتميز باسلوب مختلف عن باقى مقدمين البرامج، وهوا يعد من أفضل مقدمين برامج التوك شو .

عن حياته
ولد عمرو عبد الحى مصطفى أديب الشهير بـ"عمرو أديب" فى مدينة المحلة الكبرى فى 23 أكتوبر 1963  وهو نجل السيناريست عبد الحى أديب، ويعد الأخ الأصغر للاعلامى عماد أديب والمخرج عادل أديب.

التحق بكليه الاعلام جامعه القاهره وتخرج منها عام 1986 ، متخذا أخاه الأكبر "عماد " قدوه له ,حيث كان "عماد" مشهوراً في كلية الإعلام بعد حواره الشهير ،حين كان طالباً بالكلية ،مع الرئيس "السادات"، فانطلق "اديب ", فى الصحف ليثبت نفسه بين الجميع ، بسبب المقارنه بينه وبين أخيه .

عمل في مؤسسة روزاليوسف لفترة ، وانتشر فى الصحافه وكان حريص بأن يكون له اسلوب متميز فاهتم أكثر بالصحافه المكتوبه، حتى اصبح رئيسا لتحرير جريدة البلد.

عمله في الإعلام
بعدها توجه إلى التلفزيون، حيث أتت إليه الفرصه للعمل كمقدم برامج في قنوات الأوربت حيث بدأ بتقديم برنامج ليلة أوربت ،

واصل نجاحه وقتها ببرنامج "القاهره اليوم" برفقة المذيعه "نيرفانا إدريس" والتي كانت تعمل في التليفزيون الكويتي وقتها، وشكل الاثنان ثنائياناجحاً رغم اختلافاتهما التي كانت تظهر على الهواء أمام الجمهور ، والذي صنع قاعدة جماهيرية رهيبة في مصر والعالم العربي .

انطلاقته الإعلامية
وتوالت الحلقات الناجحه وأصبح "أديب" الشخصية المرغوبة التي يحبها الناس على اختلافهم خاصة حين يُهاجم أو ينتقد مسئولين نافذين في الدولة مستندا علي حق، ومع انسحاب "نيرفانا" من البرنامج، بدأ في التربع على قلوب مشاهديه مع إعطائه مساحة أكبر من الحرية في اختيار موضوعاته التي سيتكلم فيها بنفسه بعيدًا عن إعداد البرنامج، ولا يمانع في الدخول في معارك كلامية على الهواء مباشرة من أجل الوصول للحقيقة.

جوائز حصل عليها
حصل وما زال يحصل على جوائز أفضل مقدم برنامج توك شو، وغير فكره برامج التوك شو من يشترط المذيع لميل للوسامه والشياكة، ولكنه ابتدى بصلعته وكرفتتاته المدهشه .

مشاركته فى التمثيل
شارك فى ثلاث أعمال فقط أبرزهم دور "مصطفى أمين" فى مسلسل "كوكب الشرق" والذي دارت أحداثه حول قصة حياة أم كلثوم، ومن إخراج محمد فاضل". 

ظهر بدوره الحقيقي كاعلإمى ويناقش قضية أثارت الرأى العام فى مسلسل "قضية رأى عام" ، وهو من إخراج مجدى أبو عميرة.

وكضيف شرف ظهر فى فيلم "ليلة البيبى دول"، بدوره الإعلامى أيضا والفيلم من إخراج عادل أديب.

حياته الزوجية
تزوج الاعلامى مرتين، الأولى من أمانى سوكا، وله منها ولدان وهما خالد ونور، والثانية كانت الإعلامية لميس الحديدي وهو متزوج منها حاليًا التي تعد أيضا من أبرز وجوه الثورة المصرية وانجب منها نور الدين.

والجدير بالذكر أن آخر برامجه هو برنامج "الحكاية"، الذى يعرض على قناه أم بى سى مصر، يطل من خلاله على جمهوره، يقدم كل حلقه فقرات سياسية، ترفيهية، اجتماعية، اقتصادية، فنية.

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