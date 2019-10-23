يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش BOCA الآن NOW

كورة جول KORAGoal، عندما يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوكا جونيورز نظيره ريفربليت، في قمة أرجنتينية مرتقبة بنكة لاتينية في البطولة القارية، على ملعب "لابوموبونيرا" الشهير، لحسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية في بطولة كأس ليبرتادوريس.

كورة لايف KORALIVE، وتنقل المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1، في تمام الثانية والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والرابعة والنصف صباحًا بتوقيت الإمارات.

كورة أون KORA ONLINE بث مباشر، حيث فاجئ مارسيلو جاياردو الجميع بتصريحاته في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، بأنه سيدفع بنفس التشكيل الأساسي الذي بدأ به لقاء الذهاب.

يلا شوت لايف YallaShoot LIVE بث مباشر، وبعد تصريحات جاياردو المثيرة، أصبح التشكيل المتوقع لنادي ريفيربليت كالتالي:

في حراسة المرمى: فرانكي أرماني.

في خط الدفاع: مونتيل - كوارتا - بينولا - كاسكو.

في خط الوسط: إنزو بيريز – لا كروز - بالاسيوس – فرنانديز - ماتياس سواريز.

في خط الهجوم: رفاييل سانتوس بوري.

ويقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر للديربي المنتظر بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوكا جونيورز ضد ريفر بليت، للاستمتاع بمشاهدتها في صباح يوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر الجاري، كورة ستار KORA STAR.

كول كورة COOLKORA، ويتسلح جوستافو ألفارو بالقدرات الجومية للثنائي رامون أبيلا والمخضرم كارلوس تيفيز، وذلك بعد عودتهم من جديد لتدريبات الفريق.