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عاجل.. أمطار غزيرة تضرب الإسماعيلية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:15 ص
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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تعرضت محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لطقس غير مستقر وانخفاض في درجة الحرارة، وأمطار غزيرة على مناطق متفرقة بالمحافظة، والتي أثرت على حركة سير المشاة والسيارات على الطرق الصحراوية والزراعية.

وشهد طريق "الإسماعيلية - القاهر" الصحراوي، وطريق "الإسماعيلية - الزقازيق" الزراعي وطريق "الإسماعيلية - السويس" الصحراوي، بطئًا شديدا فى حركة سير السيارات خشية وقوع حوادث نتيجة الإمطار على تلك الطرق.

وكثفت إدارة مرور الإسماعيلية برئاسة العميد حمدي عبد النبي، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور الخدمات المرورية والرقابة على الطرق الزراعية والسريعة وتوجيه قائدي السيارات بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة خاصة في ظل انخفاض مستوى الرؤية.

وعن درجات الحرارة اليوم على محافظات مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 21 27
شبين الكوم 19 26
طنطا 20 26
دمنهور 21 25
الإسكندرية 22 25
بلطيم 22 25
مطروح 19 25
السلوم 17 24
سيوة 15 25
بورسعيد 19 24
دمياط 19 25
الزقازيق 21 26
الإسماعيلية 20 27
السويس 21 26
العريش 17 25
رفح 18 25
رأس سدر 18 26
نخل 12 24
نويبع 21 27
طابا 22 27
كاترين 07 19
الطور 18 30
شرم الشيخ 23 33
الغردقة 20 34
مرسى علم 23 34
الفيوم 20 29
بنى سويف 20 29
المنيا 20 29
أسيوط 20 29
سوهاج 21 31
قنا 21 32
الأقصر 23 32
أسوان 23 34
أبوسمبل 24 33
الوادى الجديد 24 30
شلاتين 24 34
أبو رماد 25 33
حلايب 23 33
رأس حدربة 24 32

وعن درجات الحرارة علي المدن العربية

الصغرى العظمى
مكة المكرمة 26 37
المدينة 21 36
الرياض 21 35
المنامة 23 35
أبوظبى 25 35
الدوحة 28 35
الكويت 23 37
دمشق 13 22
بيروت 20 26
عمان 13 25
القدس 16 23
غزة 20 27
بغداد 20 33
مسقط 26 32
صنعاء 08 25
الخرطوم 27 38
طرابلس 21 31
تونس 20 28
الجزائر 13 20
الرباط 10 19
نواكشوط 25 33
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محافظات الإسماعيلية أمطار أخبار مصر

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