مغرد لـ ساويرس: "بوتفليقة رماك رمية الكلاب".. والأخير: "هو وعصابته سرقوني"

رد المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، على تغريدة تطاول فيها أحد متابعيه عبر "تويتر" عليه، عندما قال له "إنه من حسنات الرئيس الجزائري المعزول عبدالعزيز بوتفليقة، ا نه رماك رمية الكلاب من الجزائر وخلاك تمشي "، معقبا: "يمهل ولا يهمل".





وأضاف "ساويرس"، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردا على المتابع الذي يدعى سفيان: "وهو فين دلوقتي وأخوه -في إشارة إلى بوتفليقة- وكل العصابة اللى سرقوني".





وأكمل الملياردير المصري: "يمهل ولا يهمل.. فكر قبل ما تكتب يا سوفيان".



