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شووت NOW مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر kora star كورة لايف i7sry رابط ماتش البوكا بدون تقطيع now

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 01:53 ص
مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت
مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت
الفجر الرياضي
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بث مباشر لمباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت كورة أونلاين KORAONLINE، عندما تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ملعب "لابوموبونيرا" معقل البوكا، لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوكا جونيورز ضد ريفر بليت، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الليبرتادوريس.

يلا شوت Yalla Shoot لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوكا جونيورز ضد ريفر بليت، عبر قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق المميز خليل البلوشي، في المباراة المرتقبة من جميع مشجعي كرة القدم في كافة أنحاء العالم نظرًا للأحداث الكبيرة التي تشهدها مباريات الفريقين.

ويقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوكا جونيورز ضد ريفر بليت، لمتابعتها في موعدها المحدد بمختلف الجودات دون تقطيع، عبر يلا شوت Yalla Shoot، وكورة جول KORAGOAL. كورة لايف KORALIVE، حيث تقام مباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت في تمام الثانية والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف فجرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والرابعة والنصف صباحًا بتوقيت الإمارات، والواحدة والنصف صباحًا بتوقيت تونس، ووالثانية عشر والنصف منتصف الليل بتوقيت جرينتش BocaJuniors vs River Plate.

كورة جول KORAGOAL، حيث يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريفربليت في تأكيد تفوقه على مضيفه بوكا جونيورز، من خلال تكرار فوزه ذهابًا في مباراة الأياب، لإنتزاع بطاقة العبور للمباراة النهائية من أجل الأقتراب أكثر من المشاركة في مونديال الأندية القادم BocaJuniors vs River Plate.

كول كورة COOLKORA لمشاهدة مباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت BocaJuniors، حيث يعول الأرجنتيني جوستافو الفارو، المدير الفني للبوكا على خبرات دانييلي دي روسي وكارلوس تيفيز، وسولدانو في الهجوم La Bombonera LIVE.

يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوكا جونيورز لإسعاد جماهيره في مباراة اليوم، بتحقيق الفوز من أجل أنقاذ جوستافو ألفارو من خطر الإقالة مبكرًا في حالة تلقي خسارة جديدة أو عدم تمكنه من تحقيق الفوز BocaJuniors vs River Plate.
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