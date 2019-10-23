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"حذاء مثقوب تحت المطر" كامل العدد ضمن عروض "القاهرة الدولي للمسرح" (صور)

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 01:47 ص
بوابة الفجر
شيماء عطية
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شهد مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية وسط القاهرة، العرض المسرحي "حذاء مثقوب تحت المطر"، وذلك ضمن فعاليات ملتقى القاهرة الدولي الأول للمسرح الجامعى " CIGUT " في دورته الثانية، بحضور لجنة التحكيم، وجمهور كامل العدد.

أحداث المسرحية
"حذاء مثقوب تحت المطر" مستوحى من رواية "المسخ" لفرانز كافكا وثلاثية " الإنسانية " لروى أندرسون، وشارك في التمثيل كل من سعيد مدكور، مصطفي خطاب، مريم مهتدي، آلاء مجدي، محمد علاء، سعيد سالمان، أحمد صابر، علي مشعل، محمد مؤمن، أحمد الجندي، مروان حسين، ساندرا أشرف، غادة كمال، رامي علي، محمد طارق، محمد أحمد إسماعيل، محمد عبد الله حسين، أحمد أبو علي، حنين مهتدي.

فريق العمل
تأليف موسيقي فريق سي بيمول أحمد بوجي، إسلام نهاد، كيرلس عادل، شريف أشرف، عز الدين خالد، ميرنا جمال، محمد السورى، تصميم الملابس مهرديكار يسري، تصميم إضاءة باسل ممدوح، تصميم ديكور عمرو عفيفي، تنفيذ ديكور صلاح عباس، دعاية آية يحيى، مكياج أماني حافظ، فريق عمل المكياج رنا أحمد، محمد عبد العزيز، محمود نصر، رامى جمال، تصميم و تنفيذ أقنعة رنا شامل، مخرج مساعد ساندرا أشرف، تأليف محمد السوري، إخراج عمرو عفيفي.

عن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح
ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي هو أول مهرجان دولي للمسرح الجامعي في مصر، يقام في الفترة من 20 إلى 26 أكتوبر الجاري، بدعم من وزارات الثقافة والشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة، وأُقيمت الدورة الأولى في أكتوبر من العام الماضي تحت رعاية رئيس الجمهورية.

الدورة الثانية
الدورة الثانية من الملتقى تحمل اسم الفنان محمود عبدالعزيز، وتحل المملكة العربية السعودية ضيف شرف المهرجان، وتكرم كل من الفنانة سميرة عبدالعزيز، والمخرج خالد جلال، وسامح حسين، والسعودي خالد الحربي، وفهد ، كما ستقام ندوة جماهيرية بعنوان نجم الجامعة في مسرح الهناجر للحديث مع المكرمين بالدورة.


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