مارسيلو عقب الفوز على جلطة سراي: علينا أن نتحسن أكثر

تحدث البرازيلي مارسيلو ظهير نادي ريال مدريد الإسباني عن فوز فريقه اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر على نادي جلطة سراي في بطولة دوري أبطال أوروبا.





تصريحات مارسيلو عقب مباراة اليوم





وقال مارسيلو في تصريحات صحفية عقب المباراة: "علينا أن نتحسن ، شيئًا فشيئًا نكتسب الرتم والسرعه ، نحن فريق وإذا فزنا فنحن نفعل ذلك جميعًا وإذا خسرنا نفس الشيء ولكن الشيء المهم اليوم هو الفوز".





وأضاف: "‏نحن دائما نُقدم أقصى مجهود لدينا ، شعار ريال مدريد فوق كل شيء ، اليوم كان علينا مضاعفة الحدة وفعلنا ذلك وحصلنا على الثلاث نقاط".





وتابع: "‏لقد صنعنا فرصًا كثيره وحاولنا التسجيل لكن في النهايه سجلنا هدف واحد ، وهذا الهدف خدمنا من اجل الحصول على الثلاث النقاط لكننا افتقدنا لبعض الحظ".





وأنهى مارسيلو حديثه قائلا: "‏في جميع المبارايات علينا تقديم أقصى مجهودنا من أجل الفوز ، اليوم كان علينا الفوز، نعم او نعم".





نتيجة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي اليوم





واستطاع نادي ريال مدريد الإسباني أن يفوز على نظيره نادي جلطة سراي التركي بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم





وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي ريال مدريد إلى 4 نقاط ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا بينما يقف رصيد جلطة سراي عند نقطة وحيده في المركز الرابع.



