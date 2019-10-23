عاجل

مارسيلو عقب الفوز على جلطة سراي: علينا أن نتحسن أكثر

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 01:43 ص
مارسيلو
مارسيلو
حسام مجدي
Advertisements
Advertisements
تحدث البرازيلي مارسيلو ظهير نادي ريال مدريد الإسباني عن فوز فريقه اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر على نادي جلطة سراي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تصريحات مارسيلو عقب مباراة اليوم

وقال مارسيلو في تصريحات صحفية عقب المباراة: "علينا أن نتحسن ، شيئًا فشيئًا نكتسب الرتم والسرعه ، نحن فريق وإذا فزنا فنحن نفعل ذلك جميعًا وإذا خسرنا نفس الشيء ولكن الشيء المهم اليوم هو الفوز".

وأضاف: "‏نحن دائما نُقدم أقصى مجهود لدينا ، شعار ريال مدريد فوق كل شيء ، اليوم كان علينا مضاعفة الحدة وفعلنا ذلك وحصلنا على الثلاث نقاط".

وتابع: "‏لقد صنعنا فرصًا كثيره وحاولنا التسجيل لكن في النهايه سجلنا هدف واحد ، وهذا الهدف خدمنا من اجل الحصول على الثلاث النقاط لكننا افتقدنا لبعض الحظ".

وأنهى مارسيلو حديثه قائلا: "‏في جميع المبارايات علينا تقديم أقصى مجهودنا من أجل الفوز ، اليوم كان علينا الفوز، نعم او نعم".

نتيجة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي اليوم

واستطاع نادي ريال مدريد الإسباني أن يفوز على نظيره نادي جلطة سراي التركي بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي ريال مدريد إلى 4 نقاط ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا بينما يقف رصيد جلطة سراي عند نقطة وحيده في المركز الرابع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مارسيلو ريال مدريد وجالطا سراي ريال كدري

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم صفقة كبري في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 3 ساعات

استمرار سقوط الأمطار.. الأرصاد: طقس الغد قارس البرودة ودرجة الحرارة تصل لـ 7

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مصر ترد على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن "الخيارات العسكرية"

منذ حوالي 5 ساعات

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة SALAH

الآن

عاجل.. تصريح جديد لرئيس وزراء إثيوبيا: مصر لن تتضرر من سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

الآن

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22/10/2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر

منذ يوم

yAllA شوت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر AlHilal LIVE رابط ماتش الريال بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 6 ساعات

"بركات" يكشف موقف رمضان صبحي من الإنضمام للمنتخب

منذ أقل من ساعتين

الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار الأهلي يوضح حقيقة انتهاء أزمة كوليبالي

منذ حوالي 8 ساعات

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

الآن

أحمد ناجي يكشف أسرار فيديو عمرو وردة بمعسكر الفراعنة

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من زيدان عقب الفوز على جلطة سراي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

نجم براميدز يحسم موقفه من الرحيل إلى الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

أخر أخبار الرياضة العالمية اليوم الأحد 20/10/2019: ليفربول يسقط في الفخ - تحديد بديل فالفيردي - ماني يختار الأفضل

السعادة تخيم علي ريال مدريد بسبب حكم مباراة جلطة سراي

أخبار ريال مدريد: زيدان يرد بقوة على رحيله وأول طلبات مورينيو مع الريال ورسالة نارية من راموس ومرشح مفاجأة لخلافة زيزو

التشكيل المتوقع.. ريال مدريد وجلطة سراي بدوري أبطال أوربا

ريال مدريد ضد جلطة سراي في مباراة الفرصة الأخيرة

شووت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر MATCH REAL يلا شوت PLUS رابط ماتش الريال LIVE NOW

ads

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:45 م

شووت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونةbeIN NOW

« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

08:45 م

“يلا شوت PLUS” مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة SALAH

08:50 م

عاجل.. طلب مفاجئ من مدرب منتخب مصر بعد تأجيل الدوري

10:17 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة كبري في ميركاتو الشتاء

11:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عودة كيسنجر للمشهد السياسى وكوشنر يرشحه وزيرا للخارجية!

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: شكرًا لكم..

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون البنوك.. توقيت صادم وجدل مستمر

ads
DMCA.com Protection Status