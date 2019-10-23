أحمد ناجي يكشف أسرار فيديو عمرو وردة بمعسكر الفراعنة

كشف مدرب حراس مرمي المنتخب الوطني والنادي الأهلي الأسبق، أحمد ناجي ، عن أجمل فترة تدريبيه قضاها خلال مسيرته.





وقال ناجي خلال تصريحات تلفزيونية في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، أن تلك الفترة كانت مع مانويل جوزيه، خلال توليهما المهمة الفنية بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.





وتطرق أحمد ناجي للحديث عن أزمة "عمرو وردة" خلال معسكر الفراعنة بأمم إفريقيا: "عمرو وردة شاب صغير ولا اعرف سبب نشر الفيديو في هذا التوقيت لأنه قديم جدًا".





وتابع ناجي حديثه: "كان يتعمد أحد اثارة البلبة داخل المعسكر، ولذلك تعاطف معه جميع اللاعبين بلا استثنا".





فيما عقب مدرب حراس المنتخب الوطني السابق عن تصريحات محمد صلاح بشأن معسكر المنتخب : " هو لاعب كبير والجماهير تحب أن تتصور معه، لا يمكننا منع ذلك، فهو الأسرع في العالم".





وواصل : "محمد الشناوي هو الأفضل هذه الفترة لأنه الأكثر تركيزًا وجهدًت، تتطور بطريقة مرعبة كمحترف، هناك حراس موهبين جدًا ولكن ينقصهم الاحتراف خارج الملعب".





وأوضح ناجي : "كنت متأكد أنني لن أتواجد في الجهاز الفني لمنتخب مصر لأنهم عملوا بمنطق أنسف حمامك القديم، لا يريدوا أن يضموا أحد من الجهاز القديم".





وعلق مدرب حراس مرمي الاهلي الأسبق، علي تولي عصام الحضري مهمة تدريب حراس الفراعنة: "حدثت في بعض البلاد ولكن الثقافة مختلفة لدينا، وبدأ حاليًا تحضير نفسه، وانا كمحاضر إفريقي سيكون معنا في الدورة المقبلة لكي يأخذ الرخصة c الإفريقية".



