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لابوموبونيرا.. الملعب الأجمل في العالم يستضيف الدربي الأعنف

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:46 ص
لابوموبونيرا
لابوموبونيرا
السيد علي
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يواجه فريق بوكا جونيورز الأرجنتينى غريمه التقليدى ريفر بليت، فى الثانية والنصف فجر اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، بملعب "لابوموبونيرا"، فى "إياب" نصف نهائي كأس ليبرتادوريس "دورى أبطال أمريكا الجنوبية".

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز ريفر بليت بهدفين نظيفين، ليحتاج فريق البوكا لتحقيق الريمونتادا وتسجيل ثلاثة أهداف ليضمن الوصول للمباراة النهائية في كأس ليبرتادوريس، بينما يكفي ريفر بلايت التعادل السلبي أو الهزيمة بهدف دون مقابل لبلوغ النهائي.

ملعب لابوموبونيرا

ويتسع ملعب "لابوموبونيرا" لـ 49000 مشجع، ويمتاز الاستاد بوجود ثلاث جهات للمدرجات وليس أربعة مثل باقي ملاعب كرة القدم في العالم.

ويقع الملعب في حي لا بوكا في بوينس آيرس، عاصمة الأرجنتين.


وبدأ العمل في انشاء الاستاد يوم الثامن عشر من  فبراير عام 1938، وتم افتتاحه يوم 25 مايو 1940،  قبل أن تتم إضافة طبقة ثالثة ما بين 1949 و 1953.

الجدير بالذكر، أن المسؤولين على بناء ملعب "لابومبونيرا"، وجدوا صعوبة في إيجاد مساحة كبيرة، كون المكان الذي تم اختياره كان صغيرا، ليقرروا إنشاء الملعب على شكل الحرف D "ثلاث جهات للمدرجات" .


وبفضل مُشجعي فريق بوكاجونيور يُعد هذا الملعب مقبرة الفرق الزائرة بسبب الأجواء الحماسية والمثيرة، حيث تنتهي معظم المواجهات المقامة علي الملعب بفوز البوكا، وهو الأمر الذي لايقبل غيره مشجعي الفريق الأرجنتيني.

وقامت مجلة "FourFourTwo"، بنشر تقرير لأجمل الملاعب في العالم، و جاء في الرتبة الأولى، ملعب "لابوموبونيرا "، في عام 2015 . 

وكان ريفر بليت قد توج بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة كأس ليبرتادوريس بعد فوزه على غريمه التقليدى بوكا جونيورز، في مواجهة إحتضنتها العاصمة الإسبانية مدريد، خوفاً من حدوث مناوشات بين جمهور الفريقين.
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