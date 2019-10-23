تعرف على مفاجأة مراد يلدريم لزوجته إيمان ألباني بإحدى الكافيهات





احتفل النجم التركي مراد يلدريم، بعيد ميلاد زوجته المغربيه إيمان ألباني، بإحدى الكافيهات، بالمملكة المتحده، وتمكن من مفاجئتها بعد تحضيرات كثيرة.





ألباني تنشر فيديو

نشرت ايمان الباني عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو وعلقت عليه قائلة: "من كل قلبي بشكر أعز الناس على قلبي زوجي وحبيبي على المفاجأة الحلوة بمناسبة عيد ميلادي وأكيد أنا كل أيامي أعياد بوجودك جنبي دائما وأبدًا يا حبيبي.





وتابعت:" وبتقدم بالشكر الجزيل لكل الأصدقاء والأهل والأحباب الذين شاركوني هذا اليوم الجميل بأجمل العبارات والتهاني بحبكم جدًا، شكرا يا رفاق على كل الأمنيات، أحبكم".‏





عن علاقتهما

وتزوجا الفنان مراد يلدريم بإيمان الباني، بديسمبر عام 2016 واحتفلا بزفافهما أكثر من مرة في تركيا ‏والمغرب‎ وحضره الكثير من نجوم تركيا الكبار.





وجدير بالذكر مشاركه النجم "يلدريم" لاول مرة في الفيلم المصري "ماكو"، وهو من إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، وإخراج محمد هشام الرشيدي.



