بـ"سيارات الإغاثة والأوناش".. خطة المرور لشفط مياه الأمطار بالطرق السريعة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:01 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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دفعت الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، بسيارات الإغاثة المرورية، والاوناش، بسبب وجود أمطار بمعظم الطرق السريعة، وذلك بالتنسيق مع المحافظات للدفع بسيارات شفط المياه مع غرفة العمليات من خلال رقم الاغاثة ٠١٢٢١١١٠٠٠٠.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الإلتزام بتعلميات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم حتى يعودوا لذويهم سالمين.

وكان أصدر مجلس الوزراء، بيانًا قال فيه، إنه بناء على تقارير تلقاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدا، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم، فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" بيانا تفصيليا عن حالة الطقس ليوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر، ولمدة 24 ساعة.

وأوضح البيان، أنه تتوالى درجات الحرارة انخفاضها ليسود طقس لطيف علي السواحل الشمالية، معتدل علي الوجه البحري والقاهرة حتي شمال الصعيد، مائل للحرارة جنوبا نهارا، مائل للبروده ليلًا، وكما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي شمال البلاد.

وبحسب البيان، أنه تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، وقد تمتد إلي شمال الصعيد، وقد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا علي مناطق من شمال البلاد والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط علي البحر الأحمر وخليج السويس.

وعن حالة الأمواج على البحرين الأحمر والمتوسط، فهى معتدلة على البحرية، ويصل ارتفاع الموج من 1،5 متر إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.
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سيارات الإغاثة المرور الأمطار أخبار مصر

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