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أيوب يعلق على أزمة مباراة القمة ومنح صلاح شارة المنتخب

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:50 ص
احمد ايوب
احمد ايوب
ريهام عبد المحسن
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كشف دكتور ياسر أيوب الناقد الرياضي عن رأيه في أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي كان من المقرر إقامتها السبت الماضي، كما أكد أن منح محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني شارة المنتخب لا يقلل من قيمة زميله أحمد فتحي.

وقال أيوب في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "اتابع ما يحدث على الساحة الرياضية وفي بعض الأوقات تكون المتابعة آمنة".

وأضاف :"الصراع بين الأهلي والزمالك لا يقارن بالصراع بين برشلونة وريال مدريد الذي يستمر صراعهما منذ الجنرال فرانكو".

وتابع :"حكمت المحكمة بحبس 9 متهمين من حركة الإنفصال لذلك قامت المظاهرات في برشلونة ضد مدريد وحكومة مدريد".

وأردف قائلا :"قام الأمن بطلب تأجيل كلاسيكو الأرض وبرشلونة رفض التأجيل وريال مدريد أكد أنه لا يمانع لعب المباراة في موعدها".

واستطرد قائلا :"طلب الاتحاد الإسباني من الناديين الاجتماع لتحديد موعد للعب المباراة قبل أن يتم الزامهم بموعد لخوض المباراة وهذا ما حدث، حيث اجتمع الناديين وحددوا 18 ديسمبر موعدا للمباراة".

وواصل :"بيان اتحاد الكرة المصري الذي صدر اليوم كان يجب أن يصدر قبل تفاقم الأزمة بين الناديين".

وأكمل حديثه قائلا :"الأزمة الماضية بين الأهلي واتحاد الكرة تطورت إلى صراع كان يحاول كل طرف فيها إثبات أنه الأقوى".

وتابع :"هناك مدرسة ترى أن قائد الفريق يجب أن يكون الأقدم من حيث المشاركة ومدرسة أخرى ترى يجب منحها للاعب الأكثر نجومية".

وأضاف :"لست ضد أن يكون محمد صلاح قائد المنتخب لأنه لن يقلل من قيمة أحمد فتحي ولكن هناك البعض يرى أن صلاح بدأ يتعالى على الجمهور ويجب عدم منحه شارة القيادة".

وواصل :"المنتخب أصبح مثل الأسد الذي فقد أنيابه".

واختتم أيوب تصريحاته قائلاً :"الأهلي منح مانويل جوزيه فرصة للشهرة والنجومية في عالم التدريب".
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ساحة الرياض اليون أحمد ايوب

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