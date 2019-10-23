تامر أمين: المصريون أعطوا لمحمد علي "القفا المتين" (فيديو)

قال الإعلامي تامر أمين، إن المقاول الهارب محمد علي الذي تقول وتطاول على الجيش المصري الفترة الماضية، عبارة عن شخص رقيع، يرتع في إسبانيا ما بين الخمرة والنساء وصالات القمار.





وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، أن المقاول الهارب محمد علي لا يمثل أي قيمة، معقبًا: "الحاجة الوحيدة اللي نجح فيها إنه يبقى حرامي، ثم نجح في أنه يبقى خائن، يعمل على التكسير في بلده وجيشه، محمد علي نموذج للخيانة في أفضل صورها".





ولفت إلى أن محمد علي عندما طلب من الشعب المصري التظاهر ضد الدولة، رفض الشعب المصري، وكأن لسان حال الشعب، يقول: "واحد زيك إنت، هيخلينا نفقد الثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة، دا إحنا كنا بنتفرج عليه تسالي، وأعطوا له القفا المتين، ثم انتهت أكذوبة محمد علي".