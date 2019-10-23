أحمد موسى يتوعد بفضح "بي بي سي": استعدوا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:00 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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توعد الإعلامي أحمد موسى، بفضح أكاذيب وادعاءات قناة "بي بي سي" البريطانية على الدولة المصرية، موجها حديثه للقناة قائلًا: "أنا بقولكم دلوقتي عشان تستعدوا".

وشن "موسى"، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الثلاثاء، هجوما حادا على القناة بسبب فيلم "زبيدة" الكاذب، لافتا إلى أن الفتاة التي جاءت بالفيديو كذبت حديث القناة، وقالت إنها لم يتم حبسها كما أدعت القناة أو تعرضت للتعذيب.

وأشار إلى أن منظمات حقوق الإنسان المعادية لمصر، تقوم باختلاق الأكاذيب والقصص ونشرها على قناة بي بي سي، مؤكدًا أن تقرير بي بي سي لا مهني والهدف منه الأضرار بالدولة المصرية.
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