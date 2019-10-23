أخر أخبار الرياضة العالمية اليوم الثلاثاء 22/10/2019: صحوة ريال مدريد - حجم إصابة نجم برشلونة - ليفربول يفقد لاعبين

شهدت أخبار الرياضة العالمية في نهاية اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر العديد من الأحداث والأخبار الهامة والمثيرة أبرزها عودة ريال مدريد للفوز في دوري أبطال أوروبا وإصابة أومتيتي وفقدان ليفربول لهذا الثنائي.









ريال مدريد يعود للإنتصارات في دوري أبطال أوروبا





استطاع نادي ريال مدريد الإسباني أن يفوز على نظيره نادي جلطة سراي التركي بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





وبهذا يعود ريال مدريد لطريق الإتتصارات في بطولة دوري أبطال أوروبا ليصل رصيد ريال مدريد إلى 4 نقاط ليتواجد في المركز الثاني من ترتيب مجموعته.





صفقة تبادلية ضخم بين ريال مدريد ومانشستر سيتي





كشفت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن هناك صفقة تبادلية ضخمه ستحدث بين نادي مانشستر سيتي ونادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





وأكدت الصحيفة أن هذه الصفقة ستقضي بحصول مانشستر سيتي على المدافع رافائيل فاران مقابل حصول نادي ريال مدريد على المهاجم جابرييل جيسوس.





محمد صلاح يعود لتدريبات ليفربول





شهدت تدريبات نادي ليفربول الإنجليزي الجماعية اليوم عودة المصري محمد صلاح نجم الفريق عقب تعافيه من الإصابة استعدادا لمواجهة جينك القادمة في دوري أبطال أوروبا.





ويستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره نادي جينك البلجيكي غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.









إصابة أومتيتي مع برشلونة من جديد





أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي أن الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع الفريق قد تعرض إلى إصابة قوية في الركبة خلال مران اليوم.





وكشف نادي برشلونة أن أومتيتي لن يتمكن من المشاركة مع الفريق في مباراة سلافيا براج القادمة في بطولة دوري أبطال أوروبا.





ريال مدريد يكرر التخلص من دياز





كشفت صحفية "آس" الإسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني أبلغ إبراهيم دياز لاعب الفريق بأنه أصبح لديه الحق في مغادرة النادي خلال يناير القادم.





وأكدت الصحيفة أن قرار نادي ريال مدريد بالتخلي عن دياز جاء بناء على رغبة زين الدين زيدان مدرب الفريق حيث يرى أنه ليس في حاجه له في الفترة القادمة.





سانشو يقترب من الرحيل عن بوروسيا دورتموند





كشفت تقارير صحفية ألمانية أن قرار استبعاد جادون سانشو نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني من قائمة الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا تثير الأزمات وتقربه من الرحيل عن النادي.





كما أشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد هو الأقرب حتى الآن لضم سانشو خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة مع منافسة من نادي مانشستر يونايتد أيضا.





تأكد غياب ثنائي ليفربول عن مواجهة جينك





تأكد اليوم رسميا غياب جويل ماتيب وألكسندر أرنولد نجمي نادي ليفربول عن مباراة الفريق القادمة ضد نادي جينك بدوري أبطال أوروبا ولم يسافرا مع بعثة الفريق.





كما أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن جيردان شاكيري نجم ليفربول سيغيب أيضا عن مباراة جينك نظرا لتواجده في سويسرا لاستكمال رحلة علاجه من إصابة في عضلة السمانة.