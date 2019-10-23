25 لاعبًا في قائمة المنتخب خلال معسكر نوفمبر

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:38 ص
تدريبات المنتخب
تدريبات المنتخب
السيد علي
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أعلن محمد بركات مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفني للفريق القومي، سيضم 25 لاعبًا تقريبًا في معسكر الفراعنة خلال شهر نوفمبر المقبل.

وكشف بركات في تصريحات عبر فضائية صدى البلد، إن معظم اللاعبين سيكونوا من المجموعة التي انضمت في معسكر أكتوبر الماضي.

وأنهي مدير المنتخب تصريحاته، أن الجهاز الفني يعمل على تحقيق نتائج جيدة أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا لتحقيق هدف الصعود للبطولة.

البدري يجتمع بمجلس الجبلاية 

وقرر الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عقد اجتماع مع جهازه المعاون غدا بمقر الجبلاية؛ لمناقشة كيفية الاستعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر، بعد قرار تأجيل الدوري حتى الانتهاء من كأس أمم إفريقيا للشباب.

ويستعد منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 والتي تقام في الكاميرون.

ومن المقرر أن يناقش الكابتن حسام البدري مع جهازه المعاون محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر الجهاز شكل الإعداد للمباراتين وحلول تجهيز اللاعبين لتفادي مشاكل فترة الراحة الطويلة من المباريات قبل بدء معسكر المنتخب وخوض مباراة كينيا الأولى يوم 14 الشهر المقبل.

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