خبير موارد مائية: سد النهضة سيؤدي إلى زلازل في إثيوبيا ولن تتحمله (فيديو)

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 07:57 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور عباس شراقي، خبير المواد المائية، إن الدراسات تؤكد أن معامل أمان سد النهضة ضعيفة جدًا، خاصة أن المنطقة التي ينشأ عليها السد، مليئة بالفوالق الطبيعية التي قد تؤدي إلى حدوث زلازل.

وتابع خبير الموارد المائية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن سد النهضة سيؤدي إلى زلازل في إثيوبيا، خاصة أن بحيرة سد النهضة 74 مليار متر مكعب أي 74 مليار طن، وهذه سيشكل حمل كبير على هذه المنطقة الضعيفة من الناحية الجيولوجية. 

ولفت إلى أن السد العالي وبحيرة ناصر، تتسبب في بعض الزلازل الخفيفة في أسوان، فما بالنا بإنشاء سد النهضة على منطقة مليئة بالانزلاقات والتشققات الطبيعية، فهذا سيؤدي إلى زلازل في المنطقة، خاصة أن هناك مراكز زلازل أساسية في أثيوبيا تقسمها لنصفين.
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