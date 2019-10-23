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متحدث "القاهرة": تم إجراء صيانة للبلاعات منذ أسبوع تحسبا لهذه المواقف (فيديو)

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 01:34 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال اللواء إبراهيم عوض المتحدث باسم محافظة القاهرة، إن شرق المحافظة شهدت تساقط أمطار غزيرة، مشيرا إلى أن جميع أجهزة المحافظة متواجدة في الشارع لحل أزمة المرور التي تسببت فيها الأمطار.

وأضاف "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن حركة المرور في ميدان هشام بركات بمدينة نصر طبيعية وجاري شفط المياه في كوبري أكتوبر، لافتا إلى أنه يوجد 30 سيارة لسحب ميه الأمطار من الشوارع.

وتابع المتحدث باسم محافظة القاهرة: "لا يوجد شكوى من الطريق الدائري، ولا يوجد تكدس في نفق التسعين أو نفق التسعين بالتجمع وهناك حالة هدوء تام "، مضيفا: "أجرينا تحويلات مرورية عند نفق العروبة فقط".

وأرجع تجمع المياه في نفق العروبة بسبب انحداره؛ كما أشار إلى أنه تم إجراء صيانة للبلاعات منذ أسبوع تحسبًا لهذه المواقف.
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