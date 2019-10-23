أول تعليق من زيدان عقب الفوز على جلطة سراي

علق الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني على فوز فريقه أمس الثلاثاء 22 أكتوبر على نظيره نادي جلطة سراي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.





تصريحات زيدان عن مباراة جلطة سراي





وقال زيدان في المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد وجلطة سراي: "اليوم كنا نؤمن بأنفسنا حتى النهاية، و يجب أن نقدم كل شيء لأجل هذا القميص، ‏ويجب أن نكون سعيدين بهذا الفوز لأنه ليس ملعباً سهلاً ونحن لعبنا بشخصية كبيرة ومن الصعب الخروج بهذه النتيجة أمام هذا الجمهور".





وأضاف: "كنا في قمة التركيز اليوم منذ الدقيقة الاولى إلى الدقيقة 90، ولكن إذا لم تسجل الهدف الثاني فعليك أن تعاني حتى النهاية".





رد زيدان على الانتقادات الموجهه له





وتابع زيدان: "الانتقادات هي جزء من كرة القدم، ما حدث سابقاً أصبح من الماضي، أنا أعرف أين أنا والموقف الذي لدي ولقد استجبنا اليوم وأنا سعيد بذلك".





وأنهى زيدان تصريحاته قائلا: "لقد فزنا بالعديد من البطولات سابقً، لكن هذا أصبح من الماضي، الآن نحن في الوقت الحاضر، لقد استجبنا جميعًا اليوم جيدًا ، جميع اللاعبين".





نتيجة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي اليوم





واستطاع نادي ريال مدريد الإسباني أن يفوز على نظيره نادي جلطة سراي التركي بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم





وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي ريال مدريد إلى 4 نقاط ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا بينما يقف رصيد جلطة سراي عند نقطة وحيده في المركز الرابع.



