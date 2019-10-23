"بركات" يكشف موقف رمضان صبحي من الإنضمام للمنتخب

كشف محمد بركات مدير منتخب مصر، عن صعوبة انضمام لاعبين من المنتخب الأوليمبي للمنتخب الأول خلال معسكر الأخير في نوفمبر الجاري.





وصرح بركات عبر فضائية قناة صدى البلد، أن المنتخب الأوليمبي لديه مهمة وطنية بالمشاركة في بطولة أفريقيا، مؤكدًا أن الجهاز الفني للمنتخب الأول يتمنى التوفيق للمنتخب الأوليمبي وأن ينجح في الصعود للأوليمبياد.





وواصل أن انضمام لاعبين للمنتخب الأول لن يكون بالأمر السهل خاصة أن المنتخب الأوليمبي لن يضمن الصعود للأوليمبياد إلا إذا تجاوز الدور قبل النهائي الذي ستقام مباراته يوم 18 نوفمبر الجاري، وبالتالي من الصعب أن يفرط المنتخب الأوليمبي في أيًا من لاعبيه قبل مباراة نصف النهائي حال صعوده.





وكانت قد ترردت أنباء حول إنضمام لاعبي الفراعنة من المنتخب الأوليمبي إلي المنتخب الأول، خاصة رمضان صبحي نجم النادي الأهلي، وهو ما خرج ونفاه أمس الكابتن حسام البدري، في تصريحات تلفزيونية أيضاً، مشيراً أن اللاعب لديه مهمة وطنية مع المنتخب الأوليمبي.





البدري يجتمع بمجلس الجبلاية

قرر الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عقد اجتماع مع جهازه المعاون غدا بمقر الجبلاية؛ لمناقشة كيفية الاستعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر، بعد قرار تأجيل الدوري حتى الانتهاء من كأس أمم إفريقيا للشباب.

ويستعد منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 والتي تقام في الكاميرون.

ومن المقرر أن يناقش الكابتن حسام البدري مع جهازه المعاون محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر الجهاز شكل الإعداد للمباراتين وحلول تجهيز اللاعبين لتفادي مشاكل فترة الراحة الطويلة من المباريات قبل بدء معسكر المنتخب وخوض مباراة كينيا الأولى يوم 14 الشهر المقبل.





