شهد اليوم نادي الزمالك مجموعة من الأحداث الهامة قبل المواجهة الهامة أمام جينراسيون فوت السنغالي يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





و يستعرض الفجر الرياضي أخر اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء مباشر ٢٢ أكتوبر في السطور التالية :





الزمالك يوزع دعوات مباراة جينيراسون

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك توزيع دعوات مباراة الفريق الابيض امام نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال، غدا الأربعاء بمقر القلعة البيضاء، حيث يحصل كل عضو على دعوة واحدة.

يذكر ان الأمن كان قد قرر في وقت سابق حضور ٥٠٠٠ مشجع في مباراة الزمالك وجينيراسون فوت السنغالي، من اعضاء الجميعة العمومية للأبيض.





مباراة القمة في نهاية الدور الأول

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، خوض مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك في نهاية الدور الأول، وذلك بناء على تعليمات وأشارت امنية.





الزمالك متمسك بنجوم الفريق

تمسك مجلس إدارة نادي الزمالك بعدم التفريط في اي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد خروج بعض الاقاويل بخصوص رحيل الثنائي إسلام جابر وكريم بامبو في يناير القادم.





الزمالك يختتم تدريباته على ملعب السلام

يختتم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية غدا الأربعاء على ملعب ستاد الجيش بمدينة السلام، وذلك ضمن الاستعدادات الأخيرة لمواجهة نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على ملعب الجيش بمدينة السلام، في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إعادة لقاء الزمالك وجينيراسون فوت السنغالي، بعد انسحاب بطل السنغال من المباراة بسبب تغيير موعد وملعب المواجهة.





وفي حالة عبور الزمالك لنظيره جينيراسون فوت السنغالي، سيخوض الفارس الابيض مواجهات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ضمن المجموعة الأولى مع مازيمبي الكونغولي، وأول اغسطس الأنجولي، وزيسكو الزامبي.





يذكر ان مباراة الذهاب انتهت بفوز بطل السنغال بهدفين مقابل هدف وحيد سجله المهاجم مصطفى محمد، حيث يحتاج الفارس الابيض للفوز بهدف نظيف او بفارق هدفين من اجل الصعود الى دور المجموعات.





تدريبات قوية للزمالك على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة

واصل اليوم الثلاثاء فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة جينيراسون فوت السنغالي يوم الخميس المقبل على ملعب الجيش بمدينة السلام، في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





محاضرة لشرح خطة مباراة الزمالك وجينيراسون

وقام الصربي ميتشو المدير الفني للفريق بعقد محاضرة في غرفة خلع الملابس شملت بعض التكليفات الفنية المراد تنفيذها خلال التدريبات، بالإضافة إلى بعض المهام والخطط الفنية التي يلعب عليها الفريق.





انتظام زيزو وساسي في تدريبات الزمالك اليوم

انتظم الثنائي احمد سيد زيزو وفرجاني ساسي في التدريبات الجماعية للفريق، بعد حصولهم على راحة امس الاثنين من قبل الجهاز الفني للابيض.





غياب امام عاشور عن مران الزمالك اليوم

حصل إمام عاشور لاعب الفريق على راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي، بإذن من الصربي ميتشو، حيث حرص الجهاز الفني على راحة اللاعب في ظل عدم تواجده بالقائمة الإفريقية.





تدريبات خاصة لحراس الزمالك تحت قيادة دراجون

حرص باجيك دراجون مدرب حراس المرمى على تخصيص فقرة فنية وبدنية للثنائي محمد عواد ومحمد صبحي، على هامش تدريبات الزمالك اليوم.

و تألق عواد وصبحي في التدريبات لينالوا إشادة خاصة من مدرب الحراس وأفراد الجهاز الفني للفريق.





استمرار عملية التأهيل لشيما وابو جبل

خضع الثنائي محمد ابو جبل ومحمود عبد الرازق شيكابالا لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع لهم من قبل الجهاز الطبي للفريق.





وشهد المران بعض التدريبات الفنية والبدنية القوية تحت إشراف الصربي ميتشو المدير الفني للفريق، حيث قام اللاعبين بعمل سباق سرعات، اعقبها تقسيم الملعب لمربعات أدوا خلالها تدريبات بالكرة.