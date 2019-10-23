"ثلاثاء الأمطار".. تعرف على ما فاتك من أخبار التوك شو

رقية جمال - هدى عبد الرازق - أمنية فوزي - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف





تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.





زوجي يمارس العادة السرية ويشاهد أفلام إباحية ماذا أفعل؟ "الإفتاء" تُجيب

وقالت سيدة، إن زوجي يمارس العادة السرية، ويشاهد أفلام إباحية، فماذا أفعل، ليعقب مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،: "عليكي أن تواجهيه وتنصحيه نصحا رقيقا، وتبحثي في أسباب ذلك، حتى إن وصل الأمر للعلاج النفسي".









ننشر اعترافات الإخوان المتهمين باستغلال قضية "شهيد الشهامة" للإساءة للدولة

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، تقرير مصور يستعرض تفاصيل اعترافات عدد من المضبوطين من عناصر الإخوان الإرهابية لتورطهم في محاولة إثارة الفوضى عقب محاكمة قاتل محمود البنا الشهير بـ "شهيد الشهامة".





الأرصاد تحذر المواطنين: فرص سقوط الأمطار ما زالت موجودة وبشدة (فيديو)

وأوضح أن حالة عدم الاستقرار مستمرة، وهناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ما بين 3 و4 درجات، وتكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء؛ مما يعمل على حجب الأشعة الشمسية، والشعور بالأجواء الشتوية، وحتى نهاية يوم الجمعة المقبلة، متابعًا: "مطر اليوم مطر رعدي، وأدى إلى سقوط بلورات الثلج في بعض المناطق".





"الكهرباء" تكشف أسباب حدوث الأخطاء بالفواتير

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل قرار وزير الكهرباء الخاص بتشكيل لجنة لمراجعة فواتير وقراءات العدادات، موضحًا أن هذه اللجان بدأت منذ فترة بسبب تردد الشكوى من وجود بعض الأخطاء في الفواتير.





"الصرف الصحى": القاهرة تعرضت اليوم لسيول "غير مسبوقة"

قال وليد عابدين، المتحدث باسم شركة الصرف الصحي، إن الأمطار هطلت بشكل كبير على شرق القاهرة، حيث تجاوزت 12 ملي، وهو رقم كبير على القدرة الاستعابية للشبكات، موضحا أنه تم توزيع شفاطات لمناطق مصر الجديدة، ومدينة نصر، والنزهة.





الري: الأمطار منحة ربانية.. نعمل على الاستفادة منها

وأشار "السباعي"، إلى أن مجموعة السدود التي تم إنشائها للحماية من مخاطر السيول تمكنت من استيعاب الأمطار، وتحويلها إلى منحة، ونستفاد منها.





شعبان عبد الرحيم يتدخل لإنهاء أزمة حمو بيكا مع هاني شاكر (فيديو)

الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم، على أزمة مطرب المهرجانات حمو بيكا، مع نقابة المهن الموسيقية قائلًا: "النقابة دي خط أحمر محدش ييجي جنبها، والناس دول خيرهم علينا وإحنا في حمايتهم.. بس برضو النقابة ملهاش إلا إحنا، يعني لما واحد يغلط، نعديهاله مرة، وييجي يتأسف للأستاذ هاني شاكر وأعضاء النقابة".





"الكهرباء": العبور ومصر الجديدة الأكثر تأثرًا بانقطاع التيار نتيجة الأمطار

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن انقطاعات التيار الكهربائي لم تستمر لمدة طويلة، موضحا أن المناطق التي انقطعت بها التيار لمدة طويلة بعض مناطق مصر الجديدة والعبور.





الأرصاد تحذر من طقس الغد: عدم الاستقرار في الأحوال الجوية سيكون أشد من اليوم

قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة أصدرت بيانًا لجميع المؤسسات في الدولة عن حالة عدم الاستقرار في الطقس التي بدأت اليوم، وستنتهي يوم الجمعة المقبل، مشيرًا إلى أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية غدًا ستكون أشد من اليوم.





وزير القوى العاملة: البطالة في مصر انخفضت بنسبة تقارب الـ50%

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن معدل البطالة انخفض من 14% في 2013 لـ7% هذا العام، وهذا بسبب قبول الشباب على وظائف القطاع الخاص، لافتًا إلى أن البطالة انخفضت بنسبة تقارب الـ50%.



