معتز عبد الفتاح يكشف الأسباب التي دفعت BBC لتبني سياسة التلفيق ضد مصر (فيديو)

قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن الكثير مما تقوله قناة "بي بي سي" خطأ، معلقًا: "نحن وجدنا أنفسنا في مواجهة معهم، لم نختار هذه المواجهة ولكن هم الذين اختاروها لأنفسهم".





وتحدث "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، عن الأسباب التي دفعت "بي بي سي" لتبني سياسة الكذب والتلفيق لمصر، موضحًا أنه يعتقد أن الموضوع إما توجه للدولة البريطانية، أو توجه بعض الأشخاص العاملين في "بي بي سي" وخاصة "بي بي سي عربية"، لافتًا إلى أن البعض يستغل القناة لخدمة رؤيته الشخصية.



