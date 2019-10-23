بعد تفحم الريسبشن.. السيطرة على حريق شقة بشارع عرابي بالعجوزة (فيديو وصور)

نجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق شب بشقة سكنية بمنطقة العجوزة، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من شقة سكنية بأحد العقارات بشارع عطبره المتفرع من شارع أحمد عرابي، بمنطقة العجوزة.





وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتبين نشوب الحريق بغرفة الرسبشن، وتمكنت القوات من محاصرة النيران، والسيطرة على الحريق بعد تفحم محتويات الغرفة.



