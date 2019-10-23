محمود حجازي يروج لـ"ما تيجي يا مليجي" على طريقته الخاصة (صورة)

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:31 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
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روج الفنان محمود حجازي، لدوره في حكاية "ما تيجي يا مليجي" من مسلسل نصيبي وقسمتك 3 عبر حسابه على "إنستجرام".

حجازي ينشر صورة
ونشر الفنان محمود حجازي، صورة ومعه سيناريو لفيلم يحمل عنوان "للحب علامة" تأليف فؤاد المليجي وهي الشخصية التي يجسدها داخل مسلسل نصيبي وقسمتك3 في حكاية "ما تيجي يا مليجي"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

تعليق محمود حجازي وتفاعل الجمهور معه
وعلق "حجازي" على الصورة قائلًا: "التأليف ده إحساس، فؤاد المليجي 100 سنة سينما".

وتفاعل الجمهور المتابع له مع الصورة، مٌعبرين عن حبهم له، وعن إعجابهم بدوره بالمسلسل والغموض الذي يدور حول الشخصية.

أبطال"ما تيجي يا مليجي" وميعاد عرضه
حكاية "ما تيجي يا مليجي" ضمن حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك 3 الذي يذاع من الأحد إلى الخميس الساعة الثامنة مساءً على شاشة MBC، بطولة محمد الشرنوبي، هدى المفتي، دنيا عبد العزيز، محمود حجازي، هبة عبد الغني، تأليف عمرو محمود ياسين، إنتاج أحمد عبد العاطي، وشركة سينرجي للإنتاج، ومن إخراج مصطفى فكري.

مسلسل زلزال
جدير بالذكر أن أخر ظهور للفنان محمود حجازي في مسلسل زلزال الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي وهو من بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري هنادي مهنى، تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج إبراهيم فخر.


محمود حجازي يروج لـ"ما تيجي يا مليجي" على طريقته الخاصة (صورة)
محمود حجازي يروج لـ"ما تيجي يا مليجي" على طريقته الخاصة (صورة)
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