محمود حجازي يروج لـ"ما تيجي يا مليجي" على طريقته الخاصة (صورة)





حجازي ينشر صورة



تعليق محمود حجازي وتفاعل الجمهور معه







وتفاعل الجمهور المتابع له مع الصورة، مٌعبرين عن حبهم له، وعن إعجابهم بدوره بالمسلسل والغموض الذي يدور حول الشخصية.



أبطال"ما تيجي يا مليجي" وميعاد عرضه

حكاية "ما تيجي يا مليجي" ضمن حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك 3 الذي يذاع من الأحد إلى الخميس الساعة الثامنة مساءً على شاشة MBC، بطولة محمد الشرنوبي، هدى المفتي، دنيا عبد العزيز، محمود حجازي، هبة عبد الغني، تأليف عمرو محمود ياسين، إنتاج أحمد عبد العاطي، وشركة سينرجي للإنتاج، ومن إخراج مصطفى فكري.



مسلسل زلزال

جدير بالذكر أن أخر ظهور للفنان محمود حجازي في مسلسل زلزال الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي وهو من بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري هنادي مهنى، تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج إبراهيم فخر.









روج الفنان محمود حجازي، لدوره في حكاية "ما تيجي يا مليجي" من مسلسل نصيبي وقسمتك 3 عبر حسابه على "إنستجرام".ونشر الفنان محمود حجازي، صورة ومعه سيناريو لفيلم يحمل عنوان "للحب علامة" تأليف فؤاد المليجي وهي الشخصية التي يجسدها داخل مسلسل نصيبي وقسمتك3 في حكاية "ما تيجي يا مليجي"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وعلق "حجازي" على الصورة قائلًا: "التأليف ده إحساس، فؤاد المليجي 100 سنة سينما".