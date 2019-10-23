"التعليم" توضح "هل إجازة المدارس تشمل المعلمين أيضا"

أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن الإجازة في المدارس اليوم الاربعاء للمعلمين والطلاب.





وكان بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تم إرسال خطاب للمديريات التعليمية بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) بتعطيل الدراسة للطلاب الأربعاء بالمحافظات الثلاث، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.



