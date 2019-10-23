مدير المنتخب: سنطالب الجبلاية بتقديم موعد مواجهات كأس مصر

أعلن محمد بركات مدير منتخب مصر، أن حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، سيحضر اجتماع الجهاز الفني للفريق القومي غدًا الأربعاء في مقر الجبلاية.





قال بركات في تصريحات تلفزيونية، إن اتحاد الكرة كان يخطط لإقامة مباريات في كأس مصر خلال الفترة من 1 لـ9 نوفمبر المقبل، في حين أن الجهاز الفني للمنتخب يريد إقامة مباراة ودية يوم 8 من نفس الشهر، ولذلك سيتم التنسيق بشأن الموعد.





فيما أكد مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفني سيطلب من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إقامة مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في كأس مصر خلال الفترة من 1 لـ9 نوفمبر المقبل مبكرًا.





وتابع بركات، إن الجهاز سيطلب ذلك حتى يتسنى له ضم لاعبين من الأندية الثلاثة خاصة وأن أغلب اللاعبين من الزمالك والأهلي وبيراميدز.





البدري يجتمع بمجلس الجبلاية





قرر الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عقد اجتماع مع جهازه المعاون غدا بمقر الجبلاية؛ لمناقشة كيفية الاستعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر، بعد قرار تأجيل الدوري حتى الانتهاء من كأس أمم إفريقيا للشباب.

ويستعد منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 والتي تقام في الكاميرون.

ومن المقرر أن يناقش الكابتن حسام البدري مع جهازه المعاون محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر الجهاز شكل الإعداد للمباراتين وحلول تجهيز اللاعبين لتفادي مشاكل فترة الراحة الطويلة من المباريات قبل بدء معسكر المنتخب وخوض مباراة كينيا الأولى يوم 14 الشهر المقبل.



