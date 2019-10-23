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بسبب الأمطار.. تصادم 7 سيارات أعلى كوبري قها 

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 01:22 ص
بوابة الفجر
محمد نبيل
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شهد كوبري قها أعلى الطريق الزراعي مصر_ إسكندرية، تصادم 7 سيارات بسبب السرعة الزائدة لأحد السيارات أثناء سقوط الأمطار ما تسبب في توقف إحداها فجأة فاصطدمت باقي السيارات ببعضها في نزلة الكوبري.

أسفر الحادث عن تلفيات بالسيارات محل الحادث دون وجود خسائر بشرية أو متوفين حيث تعرض ركاب وقائدي السيارات لخدوش وكدمات بسيطة فيما تسبب الحادث في حالة تكدس مروري بالمنطقة لحين تسيير الحركة المرورية.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إيهاب مرزوق، مدير مرور القليوبية بالحادث
وانتقل لمكان الحادث مسئولي المرور والمهندسة أمل فوزي، رئيس مدينة قها، وتبين اصطدام 7 سيارات "2 ميكروباص و2 سوزوكي سرفيس و3 ملاكي" بسبب سوء الأحوال الجوية والسرعة الزائدة لقائد سيارة نقل أثناء سقوط الأمطار بمنطقة الحادث ما تسبب في توقف احدى السيارات محل الحادث وتصادم الأخريات بها من الخلف حيث لم يسفر الحادث عن خسائر بشرية.

جرى الدفع بفرق من المرور وشركة المياه لرفع آثار الحادث وشفط بعض تجمعات المياه بمنطقة الحادث في نزلة الكوبري اتجاه القاهرة وإعادة تسيير الحركة المرورية.

وكانت قد أعلنت محافظ القليوبية، حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الأمطار المتوقعة وموجة الطقس السيئ والتي حذرت منها الأرصاد الجوية حيث جرى التنسيق التام بين مسؤولي قطاع الصحة والتضامن الاجتماعي لإعداد التجهيزات اللازمة لمراكز الإغاثة والإيواء وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية ووسائل الإعاشة لمواجهة أية أزمات محتملة، مع رفع حالة الاستعداد بمراكز إدارة الأزمات بالوحدات المحلية والمديريات للتعامل مع المواقف الطارئة، فضلا عن الاطمئنان على استعداد قطاع الكهرباء بالمعدات والمولدات في حالة انقطاع التيار الكهربائي بسبب سقوط الأمطار حتى لا تتضرر الخدمات الحيوية التي تعتمد على مستوى أدائها.

في سياق متصل استعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمتضمنة جاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، حيث يتم حاليًا تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بخدمة الصرف الصحي، وجاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.

وعلي جانب آخر قال أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم الدفع بـ7 سيارات عملاقة لشفط مياه الأمطار بجانب سيارة مخصصة لمكافحة السيول، والوضع الأن تحت السيطرة التامة، وجرى رفع كميات كبيرة من الأمطار وإنقاذ السيارات المتواجدة بالشوارع، مشيرا إلى أن نظام بالوعات صرف الأمطار بالمدينة يعمل بكفاء وليس به أي مشاكل وجرى تطهيره استعداد للأمطار الغزيرة.


وأكد رئيس جهاز المدينة أن شركة الصرف الصحي نشرت المعدات بمختلف الأحياء بمختلف الشوارع والتي تعرضت لكمية أمطار كبيرة وجار التعامل مع الموقف، مؤكدا أن كمية الأمطار كانت فوق الاستيعاب الحقيقي لشبكة التصريف.



وتعرضت مدينة العبور وعدد من مناطق شبين القناطر، الثلاثاء، لامطارا غزيرة أدت إلى غرق الشوارع والأحياء بعد سقوطها بشكل غزير لقرابة الساعتين بشكل مستمر صاحبه قطع للمياه والكهرباء تحسبا لوقوع كوارث.


ودفع جهاز مدينة العبور بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيارات لشفط المياه من الشوارع.

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قها صرف الامطار حوادث الطريق الصحراوي

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