مبروك عطية: أننا مأمورون باستثمار كل قطرة مياه.. وسد أثيوبيا "سد التخلف مش النهضة"

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:43 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إنه يشعر بالألم لعدم الاستفادة من كميات الأمطار، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن تستثمر مصر كل قطرة مياة أنزلها الله من السماء، ولا تختلط بمياه المجاري والصرف، وتهدر.

وعن اسم سد النهضة، عقب "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، أنه سد التخلف، وليس النهضة، لأن النهضة لا تقوم على حرمان الشعوب من حقوقهم في الحياة.

وأضاف الدكتور مبروك عطية، أن شوارع القاهرة صارت أنهارا، متسائلا: "كيف يضيع كل تلك المياه هباءً"، مشيرا إلى أننا مأمورون باستثمار كل قطرة مياه، مشددا على ضرورة أن يكون هناك وسائل للاستفادة من مياه الأمطار.
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