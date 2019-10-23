مبروك عطية: أننا مأمورون باستثمار كل قطرة مياه.. وسد أثيوبيا "سد التخلف مش النهضة"

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إنه يشعر بالألم لعدم الاستفادة من كميات الأمطار، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن تستثمر مصر كل قطرة مياة أنزلها الله من السماء، ولا تختلط بمياه المجاري والصرف، وتهدر.





وعن اسم سد النهضة، عقب "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، أنه سد التخلف، وليس النهضة، لأن النهضة لا تقوم على حرمان الشعوب من حقوقهم في الحياة.



