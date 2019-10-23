عاجل.. وزير الطيران يصدر قرار بغلق صالة 2 بمطار القاهرة

أغلقت سلطات مطار القاهرة الدولي مساء الثلاثاء، صالة رقم 2 بمبنى الركاب رقم 1، لحين الانتهاء من كافة أعمال التطوير بالمبنى.





وذلك بناء على قرار أصدره الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، في بيان قال فيه إن صالة 2 تدخل ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة الصالات بمبنى الركاب بالمطار القديم، والتي تقوم بها شركة فرنسية متخصصة في الأعمال الإنشائية.





وأضاف البيان أن هذه الصالة مخصصة حاليا لتشغيل رحلات لإحدى شركات الطيران الخاصة، بمعدل رحلة إلى رحلتين يوميا نظرًا لأعمال التطوير ورفع الكفاءة، ولا تقلع منها أي رحلات منتظمة لشركات طيران مصرية أو أجنبية.



