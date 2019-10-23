كارمن سليمان تستعد لطرح أغنيتها الجديدة "تفنن" اليوم

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:16 ص
بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة كارمن سليمان، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بوستر أغنيتها الجديدة "تفنن".

علقت الفنانة كارمن سليمان، على هذه الصورة قائلة: "استنوا أغنيتي الجديدة تفنن، بكرة في قناتي الرسمية على يوتيوب".

وعلق أحد المتابعين عليها قائلاً: "مستنيين جدآ، عظمة من قبل ما نسمعها يا كوكي".

أغنية "تفنن"، من كلمات خالد بن سعود الكبير، ألحان مقرن القحطاني، توزيع هشام السكران، هندسة صوت جاسم محمد .

على صعيد أخر شاركت الفنانة كارمن سليمان في تقديم تتر مسلسل "نصيبي وقسمتك3"، في شكل دويتو في المشاركة مع الملحن محمد الصاوي .

قدم الملحن والفنان محمد الصاوي تتر مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الأول منفردآ بغنائه.

رشحت الفنانة كارمن سليمان لدور أنا من فيلم ملكة الثلج ولم تقم بالدور وقدمت الدور شروق صلاح الشريف ، بينما أدت كارمن سليمان الدور الغنائي لموانا من فيلم ديزني الكلاسيكي موانا.

نشرت الفنانة كارمن مجموعة من الصور برفقة زوجها الملحن مصطفى جاد ، كان يحملها على ذراعه في المغرب ، وظهرت ترتدي بنطال باللون الأبيض وتوب باللون الأسود .

يُذكر أن الفنانة كارمن سليمان تزوجت من الملحن مصطفى جاد في شهر أبريل من عام 2017 ، وأقيمت حفل زفاف حضره نجوم الوسط الفني.

تستعد الفنانة كارمن لإحياء حفلاً غنائيآ بدار الأوبرا المصرية ، يوم 11 نوفمبر في مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ28

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