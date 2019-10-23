ملخص وأهداف مباريات اليوم الثلاثاء 22 / 10 / 2019 في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:09 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
حسن شحاته
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أسدل الستار على اليوم الأول من منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أورويا، بنتائج ساحقة للأندية الإنجليزية، وفوز مدريد بشق الأنفس، ومواصلة الإنتصارات الباريسية، لذلك نعرض لكم ملخص وأهداف مباريات اليوم الثلاثاء 22 / 10 / 2019 في بطولة دوري أبطال أوروبا في السطور التالية.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" ملخص وأهداف مباريات اليوم في التقرير التالي:

ملخص وأهداف مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "الجولة الثالثة"

انتصارات صعبة للأندية المدريدية
شهد الجولة انتصارات صعبة للأندية المدريدية، حيث حقق أتلتيكو مدريد الفوز على نظيره باير ليفركوزن الألماني بهدف نظيف للمهاجم الإسباني الفارو موراتا في الدقيقة 78 من زمن المباراة، وعلى الجانب الآخر حقق ريال مدريد فوزه الأول في الشامبيونزليج للموسم الحالي، بهدف نظيف سجله توني كروس في الدقيقة الثامنة عشر من زمن المباراة.

استعادة هيبة الكرة الإنجليزية
وشهد الجولة الثالثة استعادة توتنهام لهيبته المفتقدة في المباريات السابقة، بعدما ضرب ضيفه سرفينا زافيزدا بنتيجة 5-0، وفي نفس الجولة سحق مانشستر سيتي مضيفه أتالانتا الإيطالي بنتيجة 5/1.

إنذار باريسي شديد اللهجة
واصل نادي باريس سان جيرمان توجيه إنذارات شديدة اللهجة لجميع المنافسين، بعدما سحق مضيفه كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 5/0، ليؤكد أصراره على الصراع على لقب الشامبيونزليج في الموسم الحالي.

يوفنتوس يقلب الطاولة..وبايرن ميونيخ يرفض السقوط في فخ التعادل 
تمكن نادي يوفنتوس الإيطالي من قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين على ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي.

بينما رفض بايرن ميونيخ الألماني الاستسلام لمضيفه أولمبياكوس اليوناني، بعدما تمكن من حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 3/2.

وفي مباراة متوازنة نسبية في نفس الجولة، انتهت مباراة شاختار دونيستك الأوكراني مع ضيفه دينامو زغرب الكرواتي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2.
وذلك في إنتظار استكمال باقي مباريات الجولة الثالثة بـ8 مباريات أخرى يوم الأربعاء.


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