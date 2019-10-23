ملكات جمال بلجيكا يرفعن علم مصر في مدينة الحب والسلام "شرم الشيخ" (صور)

اختتمت فاعليات مسابقة ملكة جمال بلجيكا قبل النهائية لعام 2020في مدينة شرم الشيخ والتي شارك من خلالها ٣٢ متسابقة بلجيكية برفع العلم المصري علي المسرح ووجهوا التحية قائلين " تحيا مصر " وتقدموا بالشكر لفندق البارون الذي استضاف فاعليات الحدث ووفر لهم الإقامة المجانية والإعاشة الكاملة والمسارح حتي يتسني لهم خروج الحفل بهذا الشكل المبهر وأوضحوا أن هذا ليس بجديد علي مصر العظيمة التي أصبحت من أحب بلاد العالم إلينا.





وكانت المسابقة قد بدأت في السابع عشر من الشهر الجاري واختار القائمين علي الحدث في دولةً بلجيكا مدينة شرم الشيخ لإقامة الفاعليات بها ، للمرة السادسة علي التوالي وذلك دعما منهم للسياحه في مصر التي اختاروها بسبب جوها وشواطئها وشمسها وأوضحوا أن مدينة شرم الشيخ ليس لها مثيل في العالم كله وأنهم استمتعوا بكل لحظة في هذه المدينة الجميلة ووثقوا زيارتهم بالصور وبالفيديوهات التي عرضت علي أهم القنوات في بلجيكا

وقالت دارلين ديڤو مديرة مسابقة ملكة جمال بلچيكا أن الحفاوة التي استقبلهم بها المصريين جعلتهم يقررون أن يقيموا فاعليات المسابقة في مصر ، وتحديدًا في مدينة شرم الشيخ " ودعمها ونقل الصورة الحقيقية المشرفه والجميلة لمصر ،،وأضافت مصر بلد شعرنا فيها بالمحبة والأمان والكرم وكان يجب أن ننقل لدولتنا مارأيناه في مصر ونحثهم علي خوض التجربة.





وعن استضافتهم للحدث قال مدير عام فندق البارون عياد سعد ، هذا واجبنا الوطني تجاه مصر ويجب أن نكون يدا بيد مع قادتنا لكي نصل جميعا بمصر إلي بر الأمان ، ولابد أن نثبت للعالم كله أن مصر بلد الأمن والأمان والحضاره والشواطئ التي ليس لها مثيل ، وأوضح عشت ٣٦ عاما خارج مصر وقررت العوده وتكملة مسيرة العمل في وطني لإن هذا واجبي ورسالتنا من خلال هذا الحدث هو أن نقول للعالم لا تقلقوا مصر آمنه تمامًا وجميلة وليس هناك مدن في العالم تضاهي جمال شرم الشيخ والغردقة وباقي مدن مصر .





وأكدت ملكة جمال بلجيكا لعام2019 "إيلينا كاسترو سواريز " التي جاءت لدعم المتسابقات ، إن مصر من أجمل بلاد العالم وشواطئها ساحره وشعبها رائع ومضياف وكريم جدا ، وأضافت زرت مدينة شرم الشيخ الساحرة مرتين ، الأولي وقت دخولي للمنافسة علي لقب ملكة جمال بلجيكا والتي وفقت فيها وتم تتويجي كملكة ، ومنذ أن رأيت هذه المدينة الرائعة تعلقت بها كثيرا وقررت أن أذهب إليها مرة ثانية بعد زيارتي الأولي بأشهر قليلة وقمت بعمل أكثر من " سيشن " تصوير علي الشواطيء وفي الأماكن الخلابة



