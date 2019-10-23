شاهد.. سقطات لـ"BBC" تكشف عن سياسة الكذب والتلفيق بها

عرضت الإعلامية لما جبريل، خلال تقديم برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز، مساء اليوم الثلاثاء، سقطات لـ "البي بي سي"، والتي تكشف عن سياسة الكذب والتلفيق التي تنتهجها الشبكة.





وقالت الإعلامية لما جبريل، خلال تقديم برنامجها: "حفرت شبكة بي بي سي البريطانية قبرها بيدها حين نشرت تقريرًا مطولًا تناولت فيه وقائع وأحداث عارية تمامًا من الصحة حول اختفاء وتعذيب الفتاة المصرية زبيدة داخل السجون المصرية، وهو واقع مزيف يكشف عن سياسة الكذب والتلفيق التي تنتهجها الشبكة".





وأضافت "جبريل"، أن الشبكة البريطانية نشرت أيضًا تقريرًا مفتعلًا وكاذبًا، نشرته الشبكة البريطانية في عام 2012، تتهم فيه مسئول سياسي سابق في حزب المحافظين باعتداءات جنسية، مما دفعه لتقديم استقالته.



