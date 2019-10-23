رئيس المحكمة الدستورية: الجيش المصري حائط صد ضد أي محاولة لهدمة الدولة (فيديو)

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:41 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية، إن الشعب المصري عليه أن يفخر بالجيش المصري، لافتَا إلى أن الجميع يعي جيدًا الدور الذي تقوم به القوات المسلحة، في الحفاظ على الأمن القومي على مدى العصور.

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن القوات المسلحة حمت مصر كثيرًا من الاضطرابات والانقسامات، ومن جميع الجماعات الإرهابية التي أرادات تحطيم كيان الدولة المصرية. 

ولفت إلى أن القوات المسلحة والقيادة المصرية استطاعت بفضل الله، أن تحمي مصر من كافة العمليات الإرهابية التي حاولت تحطيم مصر، معقبًا: "أن للشعب المصري أن يفخر بقواته المسلحة، ويعلم بأن الجيش المصري حائط الصد، ضد أي محاولة لهدمة الدولة.. حبوا مصر يا شعب مصر".
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المستشار سعيد مرعي المحكمة الدستورية الجيش أخبار مصر

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