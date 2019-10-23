اسعار الدولار اليوم الأربعاء 23/10/2019.. وتراجع بطئ فى سعر العملة الأمريكية
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البنك
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اسعار شراء الدولار
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اسعار بيع الدولار
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اسعار الدولار في البنك المركزي
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16.1369
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16.2595
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اسعار الدولار في
بنك مصر
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16.15
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16.25
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اسعار الدولار في
البنك الأهلي
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16.15
|
16.25
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اسعار الدولار في
بنك القاهرة
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16.15
|
16.25
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اسعار الدولار في
بنك الإسكندرية
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16.14
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16.24
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اسعار الدولار في
البنك التجاري الدولي
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16.13
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16.23
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اسعار الدولار في
مصرف أبوظبي الإسلامي
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16٫17
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16.27
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اسعار الدولار في
بنك عودة
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16.15
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16.25
اسعار الدولار عالميًا:
ارتفعت اسعار الدولار خلال تعاملات أمس الثلاثاء، أمام سلة العملات الرئيسية مع ترقب تصويت البرلمان البريطاني بشأن صفقة البريكست.
وارتفع الدولار أمام اليورو بحلول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش، بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1131 دولار، فيما انخفض أمام الين بنحو 0.06 بالمائة مُسجلاً 108.56 ين.
وارتفع الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4 بالمائة عند 1.2915دولار، بينما ارتفعت اسعار الدولار أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.2 بالمائة إلى 0.9884 فرنك.
وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة عند 97.478.
ومن جانب أخر سجل الدولار الكندي أعلى مستوى في 3 أشهر أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع فوز حزب رئيس الوزراء جاستن ترودو في الانتخابات.
واستقر الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي عند 1.3089 دولار كندي، وذلك بعد أن سجل مستوى 1.3071 دولار في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى منذ 22 يوليو الماضي.