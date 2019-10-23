اسعار الدولار اليوم الأربعاء 23/10/2019.. وتراجع بطئ فى سعر العملة الأمريكية

اسعار الدولار اليوم

حالة من التراجع البطئ تمر بها أسعار الدولار مقابل الجنيه المصر منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، ليخسر كل يوم نحو قرش أو قرشين، ويواصل التراجع في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، واصبح تراجع سعر الدولار فى البنوك الخاصة أكبر من تراجع اسعار الدولار فى البنوك الحكومية وسجل متوسط سعر الدولار 16.15 جنيه ، وهو أدنى مستوي للدولار من 4 مارس 2017 والذى كان سعر الدولار وقتها 16.26 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت اسعار الجنيه مقابل الدولار ارتفعت خلال تعاملات شهر سبتمبر، للتراجع أسعار الدولار بنحو 24 قرشًا أمام الجنيه منذ تعاملات الشهر الماضي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

شهدت أسعار الدولار بالبنوك، استقرار لتسجل في مصرف ابو ظبي الاسلامي نحو 16.17 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني سجل 16.15 جنيه للشراء و 16.25 جنيه للبيع، وحقق في بنك البركة سعر الدولار نحو 16.16 جنيه للشراء و 16.26 جنيه للبيع، وسجل في بنك عودة نحو 16.15 جنيه للشراء و16.25 جنيه للبيع، وعرض بنك التعمير والاسكان الدولار بسعر 16.15 جنيه للشراء و16.25 جنيه للبيع، وفي بنكي الأهلى وبنك مصر تراجع سعر صرف الدولار ليسجل نحو 16.15 جنيه للشراء 16.25 جنيه للبيع.

اسعار الدولار فى مجموعة من البنوك

البنك اسعار شراء الدولار اسعار بيع الدولار اسعار الدولار في البنك المركزي 16.1369 16.2595 اسعار الدولار في بنك مصر 16.15 16.25 اسعار الدولار في البنك الأهلي 16.15 16.25 اسعار الدولار في بنك القاهرة 16.15 16.25 اسعار الدولار في بنك الإسكندرية 16.14 16.24 اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي 16.13 16.23 اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 16٫17 16.27 اسعار الدولار في بنك عودة 16.15 16.25

اسعار الدولار عالميًا:

ارتفعت اسعار الدولار خلال تعاملات أمس الثلاثاء، أمام سلة العملات الرئيسية مع ترقب تصويت البرلمان البريطاني بشأن صفقة البريكست.





وارتفع الدولار أمام اليورو بحلول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش، بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1131 دولار، فيما انخفض أمام الين بنحو 0.06 بالمائة مُسجلاً 108.56 ين.

وارتفع الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4 بالمائة عند 1.2915دولار، بينما ارتفعت اسعار الدولار أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.2 بالمائة إلى 0.9884 فرنك.





وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة عند 97.478.

ومن جانب أخر سجل الدولار الكندي أعلى مستوى في 3 أشهر أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع فوز حزب رئيس الوزراء جاستن ترودو في الانتخابات.





واستقر الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي عند 1.3089 دولار كندي، وذلك بعد أن سجل مستوى 1.3071 دولار في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى منذ 22 يوليو الماضي.